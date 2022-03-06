Стивен Кинг отказался издавать книги в России
«Король ужасов» Стивен Кинг заявил в своем Twitter, что не будет больше издавать свои книги в России.
«Король ужасов» Стивен Кинг заявил в своем Twitter, что не будет больше издавать свои книги в России.
После того, как Баркли сообщил в твиттере о своем решении не продлевать контракты с российскими издательствами, Кинг сделал репост его публикации, сопроводив его словами: «И я тоже не буду», пишет spletnik.ru.
«Я понимаю, что это небольшая жертва, и она будет иметь не больше эффекта, чем пшик во время бури, но я не продлеваю свои контракты на русскую книгу», — написал канадский писатель, которого процитировал Кинг.