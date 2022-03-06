В магазинах Grossi еще есть российские продукты: "Меня в детстве учили не выбрасывать еду"

С началом войны товары российского производства были убраны с полок магазинов по всей Эстонии, а в соцсетях даже делились фотографиями того, как многие магазины просто выбросили продукты на помойку. Владелец сети продуктовых магазинов Grossi Олег Гросс признался в программе «Hommik Anuga» («Утро с Ану»), что не считает это правильным, пишет портал Elu24.
«Какой ущерб будет России, если я не продам товар, за который ей уже заплачено?» - задал вопрос Гросс, добавив, что выбрасывать российские товары — не решение. «Это не нанесет России ни цента убытка».
По признанию Гросса, его учили, что выбрасывать еду некрасиво. "Это такой эмоциональный и глупый подход - выбрасывать. При этом мы используем российский газ, мы используем российское топливо, идет российская электроэнергия, мы должны скорее сократить их потребление".
Товары, произведенные в России или Беларуси, с прилавков Grossi не убраны. Однако Гросс признал, что больше их заказывать не будут. «Мы ничего не будем ввозить из России, мы не являемся крупными импортерами российских товаров, но у нас есть прямые связи с Украиной. Должен сказать, что у нас была первая договоренность на привоз шашлычного угля этой весной, но мы ее расторгли. Мы не поможем России ни копейкой», — сказал он.
По словам владельца OG Elektra, в его омпании работает около 50 украинцев, в том числе мужчины в возрасте, которые вернулись на родину и отправились на фронт.
«Они не верили, что война придет, — вспоминает Гросс. — Сначала у них был шок, потом тревога, как такое возможно. Украинец - эмоциональный человек».
Предприниматель признался, что ему также было трудно контролировать свои эмоции. «Меня тоже это поразило в сердце», — сказал он, добавив, что у него слезы наворачивались на глаза. По словам Гросса, сейчас лучше всего заниматься работой, чтобы сохранять внутренний баланс.
Бизнесмен, поддержавший украинцев грузовиками с товарами широкого потребления, заявил, что завершение войны зависит от русских. «Я не могу сказать, что произойдет, но русский народ должен это понять и начать бойкотировать».