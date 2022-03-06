В магазинах Grossi еще есть российские продукты: "Меня в детстве учили не выбрасывать еду"

«Какой ущерб будет России, если я не продам товар, за который ей уже заплачено?» - задал вопрос Гросс, добавив, что выбрасывать российские товары — не решение. «Это не нанесет России ни цента убытка».

По признанию Гросса, его учили, что выбрасывать еду некрасиво. "Это такой эмоциональный и глупый подход - выбрасывать. При этом мы используем российский газ, мы используем российское топливо, идет российская электроэнергия, мы должны скорее сократить их потребление".

Oleg Gross. ФОТО: Elmo Riig

Товары, произведенные в России или Беларуси, с прилавков Grossi не убраны. Однако Гросс признал, что больше их заказывать не будут. «Мы ничего не будем ввозить из России, мы не являемся крупными импортерами российских товаров, но у нас есть прямые связи с Украиной. Должен сказать, что у нас была первая договоренность на привоз шашлычного угля этой весной, но мы ее расторгли. Мы не поможем России ни копейкой», — сказал он.

По словам владельца OG Elektra, в его омпании работает около 50 украинцев, в том числе мужчины в возрасте, которые вернулись на родину и отправились на фронт.

«Они не верили, что война придет, — вспоминает Гросс. — Сначала у них был шок, потом тревога, как такое возможно. Украинец - эмоциональный человек».

Предприниматель признался, что ему также было трудно контролировать свои эмоции. «Меня тоже это поразило в сердце», — сказал он, добавив, что у него слезы наворачивались на глаза. По словам Гросса, сейчас лучше всего заниматься работой, чтобы сохранять внутренний баланс.