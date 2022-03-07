Гороскоп на 7 марта для всех знаков Зодиака

ОВНЫ

Овны в этот день будут готовы к решительным шагам, говорят звезды. Но предупреждают: не все они будут иметь положительные последствия. Так что отнеситесь серьезно и к своим словам, и к действиям.

ТЕЛЬЦЫ

Тельцы в этот понедельник смогут преломить какую-то спорную или негативную ситуацию, говорят звезды. Если 7 марта почувствуете вдохновение, следуйте за ним.

БЛИЗНЕЦЫ

7 марта вы должны будете прислушаться к советам окружающих, говорят звезды. Если положитесь только на свой опыт и знания, результат может вас огорчить.

РАКИ

7 марта Ракам предстоит серьезно поразмыслить над своим будущим. Звезды говорят, в этот день вам в голову может прийти какая-то свежая идея или рядом с вами появится верный помощник.

ЛЬВЫ

7 марта Львам нужно будет поумерить свои аппетиты, говорят звезды. Если в этот день вы будете вести себя нескромно, рискуете подмочить свою репутацию.

ДЕВЫ

7 марта для Дев пройдет довольно спокойно и даже скучно, говорят звезды. Поэтому если вы решите заняться чем-то активным, скорее всего, что-то может пойти не по плану.

ВЕСЫ

Весы могут быть в этот понедельник слишком подозрительными. В любой другой день это качество было бы уместно, но только не 7 марта, говорят звезды.

СКОРПИОНЫ

Скорпионам предстоит 7 марта заняться чем-то непривычным, говорят звезды. И рекомендуют вам слушать интуицию в этот понедельник. Она подскажет, как надо себя вести.

СТРЕЛЬЦЫ

Стрельцы могут столкнуться с человеческой глупостью или необязательностью. Звёзды призывают отнестись к этому факту философски: это тоже опыт.

КОЗЕРОГИ

7 марта Козероги получат какую-то любопытную весть. Важно не делать никаких решительных шагов впопыхах. Нужно все хорошенько обдумать и только после этого принимать решение.

ВОДОЛЕИ

Водолеям необходимо в этот день заняться чем-то интеллектуальным, говорят звезды. Физический труд 7 марта не пойдёт вам на пользу.

РЫБЫ