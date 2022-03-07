Перед праздником 8 марта любой мужчина задается вопросом о том, что подарить каждой женщине, которая имеет особое значение в его жизни. Как и всегда, самым лучшим подарком считается букет цветов. Цветы на 8 марта дарят всем женщинам - мамам, бабушкам, сестрам, женам, девушкам, дочерям, коллегам.
Гороскоп цветов и подарков для всех женщин по знаку Зодиака
А еще приближается 8 марта, поэтому поговорим о самых популярных подарках, о цветах и конфетах.
Овен, классические алые или красные розы – беспроигрышный вариант для женщины-Овна.
Телец, хорошим подарком Тельцу будут луковичные цветы в горшке: гиацинты, нарциссы, тюльпаны. Когда они отцветут, луковицы можно отложить до следующего года.
Близнецам понравится букет из цветов разного цвета.
Рак, выбирайте для них цветы нежно сиреневого, кремового, светло розового цвета. Для юной девушки-Рака можете купить в цветочной лавке еще и мягкую игрушку.
Львицам не стоит дарить срезанные тюльпаны или мимозу. Только крупные розы.
Дева, зодиакальным Девам ужасно грустно смотреть на увядающие цветы. Лучше подарить им цветы в горшке или диетическое пирожное. Принесите также гостинец для ее домашнего животного.
Весы способны любоваться красотой одной единственной розы, выберите самую красивую, самую нежную. И включите в подарочный набор конфеты-суфле.
Скорпион, их цвет – бархатный бордовый. Их шоколад – горький. А начинка у конфет – бодрящая.
Стрелец, выбирайте для Стрельца большой по объему красиво оформленный букет. Избегайте цветов белого и желтого цвета. Если дарите конфеты, это должна быть очень большая коробка.
Козерогу можно подарить красиво цветущий суккулент, объяснив, что он гармонизирует обстановку около компьютера или в комнате, где наибольшее количество электронной техники.
Водолею вместо цветов можно подарить милые воздушные шарики.
Рыбы, для нее особенно важно, чтобы аромат от букета наполнял всю комнату, так что при выборе цветов ориентируйтесь по запаху, пишет mir24.tv.