Гороскоп цветов и подарков для всех женщин по знаку Зодиака

А еще приближается 8 марта, поэтому поговорим о самых популярных подарках, о цветах и конфетах.

Овен, классические алые или красные розы – беспроигрышный вариант для женщины-Овна.

Телец, хорошим подарком Тельцу будут луковичные цветы в горшке: гиацинты, нарциссы, тюльпаны. Когда они отцветут, луковицы можно отложить до следующего года.

Близнецам понравится букет из цветов разного цвета.

Рак, выбирайте для них цветы нежно сиреневого, кремового, светло розового цвета. Для юной девушки-Рака можете купить в цветочной лавке еще и мягкую игрушку.

Львицам не стоит дарить срезанные тюльпаны или мимозу. Только крупные розы.

Дева, зодиакальным Девам ужасно грустно смотреть на увядающие цветы. Лучше подарить им цветы в горшке или диетическое пирожное. Принесите также гостинец для ее домашнего животного.

Весы способны любоваться красотой одной единственной розы, выберите самую красивую, самую нежную. И включите в подарочный набор конфеты-суфле.

Скорпион, их цвет – бархатный бордовый. Их шоколад – горький. А начинка у конфет – бодрящая.

Стрелец, выбирайте для Стрельца большой по объему красиво оформленный букет. Избегайте цветов белого и желтого цвета. Если дарите конфеты, это должна быть очень большая коробка.

Козерогу можно подарить красиво цветущий суккулент, объяснив, что он гармонизирует обстановку около компьютера или в комнате, где наибольшее количество электронной техники.

Водолею вместо цветов можно подарить милые воздушные шарики.