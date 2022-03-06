Елизавета II навсегда покинула Букингемский дворец

Из-за проблем со здоровьем монаршей особе все труднее передвигаться, поэтому она старается как можно чаще работать из дома. Для того, чтобы максимально сократить количество дальних поездок, своей постоянной резиденцией монаршая особа решила сделать Виндзорский замок, пишет Пятый канал со ссылкой на Daily Mail.

По словам инсайдеров, это место вызывает в душе королевы немало теплых воспоминаний о прошлом — и особенно о покойном супруге принце Филиппе. Именно в Виндзоре они провели последние дни перед его кончиной. Кроме того, так она сможет быть ближе к своей семье и родственникам будет удобнее ее навещать.

В бывшей резиденции ее величества сейчас ведутся ремонтные работы, которые, как ожидается, закончатся не раньше 2027 года. Предполагается, что Елизавета II туда уже не вернется, а новыми обитателями Букингемского дворца станут принц Чарльз и его жена Камилла Паркер-Роуз после того, как взойдут на престол.

Как известно, состояние 95-летней Елизаветы II в последнее время вызывает серьезные опасения. Ее рабочий график был существенно сокращен, и королева начала гораздо реже появляться на публике.