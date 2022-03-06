Изможденный раком Тиньков обратился к хейтерам: «Я не олигарх, а пенсионер, борющийся с лейкемией»

Основатель банка продолжает бороться с раком. Страшный диагноз ему поставили в октябре 2019 года. С тех пор он перенес множество курсов химиотерапии и операций, в том числе по трансплантации стволовых клеток . Четыре месяца он не вставал с больничной койки из-за того, что в кровь попала инфекция и развился сепсис, а после ослабленный иммунитет стал легкой добычей для коронавируса. Сейчас же один из богатейших людей России продолжает борьбу, которая дается ему тяжело.

В социальных сетях он опубликовал кадр, который у многих вызвал недоумение. «Я не «банкир» и это не «банк Тиньков». У меня уже 1,5 года нет ни одной должности в банке! Я даже не вхожу в Совет Директоров, я просто небольшой акционер, и основатель, и моя фамилия совпадает с названием банка. Я пенсионер, который пытается реабилитироваться, и борется с лейкемией, и пытаюсь помогать таким же через фонд», — отметил он в своих соцсетях.

По сей день Тиньков надеется на лучший исход, своим примером вдохновляя всех, кто столкнулся с похожим недугом. Для этого он основал собственный фонд, куда вложил несколько десятков миллионов долларов.