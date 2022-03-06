Вилле Хаапасало рассказал на чем зарабатывает по 120 000 евро в сутки

В юбилейном интервью Вилле назвал себя счастливым человеком: хотя в России давно не снимается, в актерской профессии, дескать, получил многое, а когда началась пандемия, завел у себя на родине необычный, и как оказалось, весьма прибыльный бизнес.

- Я в свое время первым в Финляндии открыл грузинский ресторан. В Скандинавии раньше не знали этой кухни. А потом решил специализироваться на хачапури, - признался Хаапасало.

Артист смекнул, что в финской деревеньке, где у него дача, в летний сезон к двум тысячам местных жителей прибавляется огромное количество туристов, а вкусно перекусить им особо негде: «В день по 15 тыс. [туристов и дачников] прибывает, - добавил Хаапасало. - А ресторанов хороших в той местности нет. Я залез в интернет, изучил все тонкости, купил печи за 1,1 тыс. евро — старенькие, дешевые, тесто-машину приобрtл тоже доисторическую, 1967 г. И мы с партнером начали лепить хачапури. Я подумал, что если продам 3 тыс. хачапури за лето, будет клево. В итоге за 67 дней у меня купили 25 тыс. хачапури по 12 евро штука! Теперь у меня там самая большая хачапурня мира. Мы лепим по 10 тыс. хачапури в сутки».

Нетрудно подсчитать, что если Вилле продает по 12 евро целых 10 тыс. лепешок в день, то его банковский счет приумножается на 120 тыс. евро в сутки. Разумеется, это не чистая прибыль, но в любом случае, доход у него и партнера остается гигантский.

На достигнутом звезда «Кукушки» не остановился: "Этой осенью я открыл еще и советский ресторан «Давай-давай». Самые популярные блюда там — плов, котлеты по-киевски и борщ", - похвалился он.