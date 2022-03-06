Как время года влияет на судьбу и характер каждого знака Зодиака

Астрологи уверены — люди, рожденные в определенное время года, наделены особенными чертами характера. Каждому времени года присущи свои характеристики, которые помогают понять, какими качествами обладают те, кто родился в этот период.

Весенние Овны, Тельцы и Близнецы

Люди, появившиеся на свет весной, стремительно развиваются и обладают неиссякаемым источником энергии. Они легко находят контакт с окружающими, но стильно расстраиваются, когда сталкиваются с грубостью и хамством. Рожденные весной — прекрасные друзья, супруги и родители, но рядом с ними могут быть только те люди, которые поняли и приняли даже самые спорные черты их характера.

Ключевые слова Овнов — отвага, начинание. Эти люди обладают неограниченными глубинными ресурсами, которые помогают им справиться с проблемами и выстоять в любых сложных ситуациях.

Тельцы воплощаю собой тот период весны, когда воздух согревается и первые ростки только пробиваются через землю и тянутся к солнцу. Эти люди — любят жизни ее блага, а также являются очень смелыми и упорными.

Близнецы рождаются в тот момент, когда дни становятся длиннее, а солнце светит все ярче. В это время природа становится легкой и яркой, как и эти представители воздушных знаков. Близнецы — переменчивы и многолики, но смелые и легкие.

Летние Раки, Львы и Девы

Родившиеся летом люди — энергичны, обладают хорошей деловой хваткой, и на сто процентов уверены в своих силах. Обычно, тем, кто появился на свет в самое теплое время года присуща некоторая медлительность, но для них это особенная стратегия.

Тогда, когда рождаются Раки, земля высыхает, а моря начинают нагреваться. Планета нуждается в прохладе, а ранимым, но сильным Ракам просто необходима нежность и забота.

Львы такие же щедрые, как и время года, в которое они родились. Представители этого знака обаятельны, привлекательны и обладают хорошим вкусом. Они умеют подбирать правильное окружение.

Девы любят порядок и предпочитают готовиться к будущему, а не пускать его на самотек. Как раз тогда, когда рождаются Девы, принято готовиться к зиме, приводить в порядок землю и заниматься урожаем.

Осенние Весы, Скорпионы и Стрельцы

Эти люди — вдумчивы и ответственны. Они часто становятся успешными предпринимателями и бизнесмены. Но чаще всего эти люди выбирают художественную направленность и реализуют себя в одной из сфер искусства.

Весам нет равных в рационализме и таланте распределения. Они родились осенью как раз тогда, когда наступает время рассчитать все летние заготовки и разложить по полкам урожай. Да так, чтобы хватило на всю зиму.

Природа постепенно теряет свои зеленые одеяния, но это не значит, что она становится скучной. Ключевая характеристика Скорпионов — энергия. У них огромные резервы которыми нужно уметь распоряжаться.

Наступают холода. Где-то там, глубоко, земля хранит огонь лета, чье тепло оберегает семена. Это таинственный огонь — гарантия благополучия будущего. Огонь Стрельца вдохновляет и объединяет людей.

Зимние Козероги, Водолеи и Рыбы

Доминирующая стихия зимы — вода. Зимнее солнцестояние несет с собой самую длительную ночь в году. Замерзающие воды наполняют и защищают землю. Холодное время года способствует развитию сильной личности. Обычно эти люди выбирают свой путь и руководствуются внутренними ориентирами на пути к благополучию.

Когда рождаются Козероги, на Земле по-прежнему царит холод. Природа пытается защититься от него. Сдержанность и замкнутость — отличительные черты Козерога.

В момент появления на свет Водолеев — погода все такая же холодная. Земля теплее, и в ней пытаются дождаться тепла семена. Самостоятельность и упорство помогут им дожить до весны. Стремление к независимости — черта Водолея.