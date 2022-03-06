СМИ: в Италии конфискованы яхты двух российских миллиардеров

В Италии арестованы яхты владельца «Северстали» Алексея Мордашова (один из самых богатых россиян по версии Forbes) и владельца Volga Group Геннадия Тимченко, пишет газета La Repubblica. Ранее оба миллиардера попали под санкции ЕС, введённые из-за военной операции России на Украине.

Lady M (длина — 65 м), принадлежащая Мордашову, была задержана в городе Империя к востоку от Сан-Ремо, указывают журналисты, а Lena (длина — 40 м) Тимченко — в самом Сан-Ремо. Стоимость двух яхт составляет 140 млн евро, подсчитала La Repubblica. ЕС считает, что оба бизнесмена входят в окружение президента РФ Владимира Путина.

Процедура конфискации прошла в присутствии адвокатов бизнесменов. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил в эфире RAI о том, что началась процедура конфискации “имущества российских олигархов”.

Кроме того, в Тоскане арестовали виллу Лаццарески, принадлежащую, как пишет издание, депутату Госдумы от «Единой России» Олегу Савченко. Евросоюз включил его в санкционный список как одного из депутатов, отдавшего голос в поддержку обращения к Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.