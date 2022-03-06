Улетевший на Кипр Александр Домогаров: «Не уверен, что мне стоит возвращаться в Москву»

В данный момент Александр Домогаров находится на Кипре — обустраивает дом, который купил в прошлом году. «Ремонт — жизнь моя. Не знаю, как буду возвращаться в Россию, но… нет бы оставить все, как есть и наслаждаться жизнью на острове, нет! Характер таков, что нужно сломать, дать жизнь и…, но это дикие проблемы и желание и… вдруг все, как ты хочешь! Я рад за свою семью», — написал народный артист в Инстаграм.

При этом 15 марта у Домогарова запланирован спектакль «Ричард III» в Москве, а 19-20 марта гастроли с этой постановкой в Санкт-Петербурге. Принимать решение о перелете в Москву нужно в ближайшее время: Росавиация рекомендовала остановить все рейсы из-за рубежа с 00:00 8 марта. А когда они возобновятся — неизвестно.

Однако, по словам Александра, у него до сих пор нет четкого понимания, стоит ли возвращаться в Россию. В Моссовета он больше не служит: финальной точкой, вынудившей его покинуть учреждение, стал недавний разговор с директором Алексеем Черепневым. В беседе актеру в грубой форме дали понять, что постановки с его участием готовы отменить в любой момент.

Сам Домогаров назначенные спектакли подтверждает, но признается, что после конфликта никто из руководства с ним больше не связывался, не говоря уже о том, чтобы извиниться. Большая часть билетов уже продана, а стоимость их, к слову, самая высокая среди всех постановок, представленных в театре.