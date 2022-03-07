Вторая неделя марта подходит для интеллектуальной деятельности. Как рассказал астролог Павел Глоба, этот период будет богат на новые идеи, причем некоторые из них будут довольно ценными.
Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждут удача и перемены с 7 марта
На многие вещи придется взглянуть с другой стороны. Кроме того, усилится стремление высказывать свое личное мнение. Удачнее всего неделя сложится для четырех знаков Зодиака.
Рак
У Раков будет велик соблазн поменять свои изначальные цели и задачи, однако такие мысли лучше выбросить из головы. Достаточно того, что в этот период начнут кардинально меняться внешние обстоятельства. Не исключено, что Раков попытаются вовлечь в некий революционный процесс, но не следует принимать опрометчивых решений и сжигать мосты.
Дева
Для Дев наступит благоприятный момент, чтобы улучшить отношения со своими партнерами. Это касается как деловой сферы, так и личной. Семейным Девам нужно вести диалог по вопросам, которые накопились в последнее время. Сейчас обсуждение всех спорных моментов будет проходить в доброжелательной манере. Благодаря этому удастся прийти к компромиссу, пишет SibKray.
Скорпион
Для Скорпионов вторая неделя марта станет знаковой с точки зрения позитивных сдвигов в браке. Кроме того, период отлично подходит для примирений. Для тех, кто в браке не состоит, появится возможность вывести романтические отношения на новый уровень. В деловой сфере возможен хаос, но привести все норму получится довольно быстро.
Водолей
Водолеев ждет мир и гармония. Тем, кто живет с родственниками, следует проявить к ним внимание и заботу. Время подходит и для благоустройства дома. Если планировались какие-то крупные покупки или даже ремонт, пришло время действовать. Ситуация в целом располагает к положительным переменам.