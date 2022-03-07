Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждут удача и перемены с 7 марта

На многие вещи придется взглянуть с другой стороны. Кроме того, усилится стремление высказывать свое личное мнение. Удачнее всего неделя сложится для четырех знаков Зодиака.

Рак

У Раков будет велик соблазн поменять свои изначальные цели и задачи, однако такие мысли лучше выбросить из головы. Достаточно того, что в этот период начнут кардинально меняться внешние обстоятельства. Не исключено, что Раков попытаются вовлечь в некий революционный процесс, но не следует принимать опрометчивых решений и сжигать мосты.

Дева

Для Дев наступит благоприятный момент, чтобы улучшить отношения со своими партнерами. Это касается как деловой сферы, так и личной. Семейным Девам нужно вести диалог по вопросам, которые накопились в последнее время. Сейчас обсуждение всех спорных моментов будет проходить в доброжелательной манере. Благодаря этому удастся прийти к компромиссу, пишет SibKray.

Скорпион

Для Скорпионов вторая неделя марта станет знаковой с точки зрения позитивных сдвигов в браке. Кроме того, период отлично подходит для примирений. Для тех, кто в браке не состоит, появится возможность вывести романтические отношения на новый уровень. В деловой сфере возможен хаос, но привести все норму получится довольно быстро.

Водолей