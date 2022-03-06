Сябитова рассказала грустную историю своей жизни: «Пришла беда — отворяй ворота»

Знаменитая ведущая и телевизионная сваха Роза Сябитова рассказала, какие жизненные испытания пришлось пережить ей в середине 1990-х и как ей удалось начать радоваться заново.

Впервые Сябитова вышла замуж в 21 год. Мужчину звали Михаил. Спустя 13 лет он умер от инфаркта. На руках двое детей: сын Денис и дочка Ксения. «За окном на ночную Москву тихо падал снег. „Завтра Новый год“, — с тоской подумала она, и сердце защемило от одиночества. Вот уже год, как она одна. Время текло сквозь пальцы впустую, без радостей, без смысла, без надежды. Совсем недавно все было по-другому», — вспомнила телеведущая.

По-другому это: устроенный быт, налаженный бизнес, успех, внимание. Вмиг все рухнуло. «Криминальные структуры отбирают бизнес, друзья и знакомые, которых совсем недавно было хоть пруд пруди, исчезают, подобно пене на морском берегу», — продолжила она.

Сябитовой пришлось буквально заново учиться жить. Розу с детства готовили только к лучшей жизни. Да и сама она думала, что доживет с Михаилом до глубокой старости. «Наступило трудное время. Многому придется учиться заново. Или она так и будет раз за разом встречать Новый год в одиночестве? Сигарета да чашка кофе — вот и все ее собеседники», — добавила она.

Сябитова надеется, что ее история падения и возвращения к жизни поможет многим пережить это непростое время.