Пищевые привычки, которые у нас остались с советских времен

Кого ни спроси, все с теплотой вспоминают те времена — советские. Жили бедно, питались скудно, но, наверняка, именно эти годы в жизни рожденных в СССР останутся в памяти навсегда, как что-то особенно позитивное. Но даже если ты родился уже после распада Советского Союза, твои старшие родственники, вероятней всего, передали тебе пищевые привычки тех времен, от которых почему-то так невыносимо трудно избавиться.

Любая еда только с хлебом

Хлеб — всему голова! Без него в советское время не обходился ни один прием пищи ведь для нескольких поколений, выросших в эпоху войн и революций, он был жизненно необходимо. Как воздух. Но даже на закате СССР эта привычка не потеряла своей актуальности. Всему виной желание наестся, экономя на более дорогих продуктах, пишет Rsute.

Привычка консервировать продукты

В СССР каждая хозяйка осенью старалась как можно больше сделать запасов на зиму. Варенье, квашеная капуста, соленья — все то, что в холодное время в магазине просто не продавали. А заготовки с производств, если и удавалось раздобыть, не были такими вкусными в отличие от домашних.

Сейчас, конечно, в какой продуктовый магазин ни зайди, любая консервация на выбор. Но старшее поколение все же придерживается советских правил — домашнее вкуснее и полезнее.

Компот из сухофруктов

Это сейчас разнообразие напитков. А в Советском Союзе в каждой семье варили компот из сухофруктов. Без него ни один обед не обходился. Или морса, или киселя. К слову, и сейчас диетологи считают компот полезным. Он нормализует работу ЖКТ, а клюквенный морс, к примеру, повышает тонус всего организма. Только не забывайте — сладкие напитки не являются заменой обычной воде.

Полный еды стол

Кажется, эту пищевая привычка — каждый праздник накрывать стол — еще не скоро уйдет в историю. И также продиктована голодным советским временем. Помните наверное, как наши родители и бабушки с дедушками сначала долго экономили, а к Новому году покупали и все самое лучшее, дорогое и дефицитное выставляли на стол? Для советской семьи такой полный стол был предметом гордости!

Первое, второе и компот