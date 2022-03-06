Рэпер Федук показал новорожденную дочь и назвал ее имя

Вчера стало известно, Федор и его жена, дочь российского рестораторам Аркадия Новикова Саша, впервые стали родителями. При рождении рост Нины составил 49 см, а вес — 2,64 кг. Напомним, пара узаконила свои отношения весной минувшего года. Рэпер и его возлюбленная провели тайное бракосочетание. Уже зимой Новикова поделилась радостной новостью о том, что беременна. 11 декабря Саша опубликовала фото с округлившимся животом.