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Рэпер Федук показал новорожденную дочь и назвал ее имя

Feduk и Саша Новикова ФОТО: Скриншот с Instagram

Рэпер Федор Инсаров, более известный под псевдонимом Feduk, поделился кадрами с новорожденной дочерью в личном Telegram-канале. Исполнитель также назвал имя младенца.

 Малышку назвали Нина. Супруга артиста Саша также опубликовала фото с дочерью, на котором показала лицо девочки.

Вчера стало известно, Федор и его жена, дочь российского рестораторам Аркадия Новикова Саша, впервые стали родителями. При рождении рост Нины составил 49 см, а вес — 2,64 кг. Напомним, пара узаконила свои отношения весной минувшего года. Рэпер и его возлюбленная провели тайное бракосочетание. Уже зимой Новикова поделилась радостной новостью о том, что беременна. 11 декабря Саша опубликовала фото с округлившимся животом.

Фото смотрите ЗДЕСЬ!

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