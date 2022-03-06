«Счастье продлилось ровно 14 лет»: история мужчины, который ведет блог о погибшей жене

Счастье — главное слово, которое описывает нашу жизнь. Юля была мудрой и умела не давать бытовым мелочам все испортить. Но, конечно, отношения не были идеальными. Через полгода после знакомства мы с удивлением заметили, что очень разные. У нас были ссоры, но мы всегда разговаривали, чтобы решать проблемы, как только они появляются. Общение, доверие и открытость — то, что всегда было между нами. Юля всему меня учила, а я слушал ее, раскрыв рот.

Сначала у нас были обычные планы — наслаждаться жизнью, увидеть солнечное затмение, поехать на фестиваль фейерверков или в места, которые она находила в социальных сетях. Но когда болезнь начала отбирать у Юли силы, мы стали думать о переезде в место с инклюзивной средой, где ей смогли бы помочь. К сожалению, эти планы не сбылись.

«Если бы Юле выписали всего одну таблетку, она была бы жива»

У Юли был агрессивный атеросклероз — это не смертельная болезнь, которая легко диагностируется и купируется. Даже простой липидограммы (исследование на уровень жиров. — Прим. ред.) и УЗИ сосудов шеи и ног достаточно для оценки рисков, но большинство не знают о необходимости ежегодных чекапов сердечно-сосудистой системы. Если печень вырабатывает избытки «плохого» холестерина, то кардиолог должен назначить статины. Эти лекарства продлевают жизнь на десятки лет, но получают их единицы. Если бы Юле выписали всего одну таблетку, она была бы жива. Я до сих пор ищу организацию, которая занимается просвещением людей о сердечно-сосудистых заболеваниях, основываясь на принципах доказательной медицины. Хотел бы участвовать в их деятельности. Возможно, такой проект спасет чью-то жену, мужа, родителей или ребенка.

Уже в 2008 году у Юли была плохая липидограмма, а в 2013-м произошел инсульт, который лишил ее равновесия. Она прошла курсы реабилитации и восстановила здоровье настолько, насколько смогла, но в 2016 году произошло ухудшение. Юле снова стало сложно ходить и даже говорить, она потеряла звонкий и мягкий голос.

К 2017 году просветы в коронарных артериях (сосуды, которые доставляют кровь к сердцу. — Прим. ред.) заметно уменьшились, из‑за чего у Юли были острые боли в груди от физических нагрузок. Кроме того, спать она могла только полусидя. В марте 2021 года кровь временно перестала поступать в левый ушной лабиринт, и появились жуткие головокружения. В октябре 2021 года произошло то же самое с правым ушным лабиринтом — у Юли опять появилось головокружение, и правое ухо перестало слышать. В ноябре того же года случилось предынфарктное состояние — резкие, невыносимые, жгучие сердечные боли. Диагностировать болезнь снова не смогли. Моя жена умерла 1 лекабря 2021 года от инфаркта, промучившись несколько недель и не получив своевременную помощь.

«Большинство людей действительно хотят помочь»

Мой пост про смерть Юли попал в тренды, и я получил несколько злых сообщений. Пришлось закрыть комментарии от тех, на кого я не подписан. Находясь в шоковом состоянии, я не понимал людей, даже злился на них. Захотелось поговорить с кем‑то, кто поймет меня, и найти новых друзей. Через несколько дней я осознал, что большинство все-таки искренне хотят помочь. Решил, что рассказать про Юлю и мою жизнь без нее — хорошая идея: это поможет прожить утрату и рассказать людям, насколько моя жена была чудесной.

Мне в личку пришло очень много теплых слов поддержки. Ночами отвечал и за последние несколько месяцев сказал невероятное количество спасибо. Многие умеют сочувствовать и поддерживать, быть рядом, если попросить их о помощи. Я откровенно рассказал эту историю, старался максимально описать произошедшее и свои чувства, и ничего страшного не случилось. Думаю, что под моими твитами многие поняли: они могут сделать так же.