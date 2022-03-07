Названа еда, вызывающая головную боль

Если вы пропускаете обед, то это часто заканчивается тем, что падает уровень сахара в крови. А падение сахара способствует головной боли, а также тошноте и даже головокружению», – сказала специалист.

Еще одной причиной, которая вызывает падение уровня сахара в крови, может быть несбалансированное питание. Например, если употреблять только углеводы, то сахар в крови сначала вырастает, но потом падает еще сильнее из-за нехватки белка, отметила диетолог. Она добавила, что последствия будут не менее плачевными, если полностью отказаться от еды с углеводами или существенно урезать ее потребление.

Эми Гудсон назвала еще две пищевые привычки, ведущие к головной боли. По ее словам, нельзя есть только сладкое и пить кофе натощак.