Названа вызывающая головную боль еда. По словам диетолога Эми Гудсон, зачастую плохое самочувствие возникает из-за низкого уровня сахара в крови, пишет издание Eat This, Not That!
Названа еда, вызывающая головную боль
Если вы пропускаете обед, то это часто заканчивается тем, что падает уровень сахара в крови. А падение сахара способствует головной боли, а также тошноте и даже головокружению», – сказала специалист.
Еще одной причиной, которая вызывает падение уровня сахара в крови, может быть несбалансированное питание. Например, если употреблять только углеводы, то сахар в крови сначала вырастает, но потом падает еще сильнее из-за нехватки белка, отметила диетолог. Она добавила, что последствия будут не менее плачевными, если полностью отказаться от еды с углеводами или существенно урезать ее потребление.
Эми Гудсон назвала еще две пищевые привычки, ведущие к головной боли. По ее словам, нельзя есть только сладкое и пить кофе натощак.
Ранее сообщалось, что хот-доги и сосиски представляют самую большую опасность для сердца. Об этом сообщила американский диетолог Лорен Манакер. По ее словам, это также касается и других видов готовых мясных продуктов, в том числе ветчины, колбасы, бекона и солонины. Все они способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний.