Не только спокойствие! ТОП-7 лучших способов снятия стресса

Стресс — одна из главных причин развития болезней. Особенно, если он хронический. Психологи советуют в напряженной обстановке сохранять максимум самообладания. Но возможно ли это в реальности? «Да!» — с уверенностью отвечает профессиональный энерготерапевт и коуч-расстановщик Юлия Хадарцева. С читателями 5-tv.ru эксперт поделилась семью лайфхаками по быстрому избавлению от негатива.

Спорт

Хадарцева уверена: худшее, что можно предпринять при случившемся ЧП, — ничего не предпринять. Коуч настаивает на том, чтобы «задвигать» грустные и негативные мысли в дальний угол путем физических нагрузок. Только так можно высвободить агрессивную энергию, что занимает тело. Только так достойно пережить ситуацию, из которой, кажется совсем нет выхода.

«Обязательно займитесь активным спортом или активными действиями. Важно, чтобы напрягалось физическое тело, чтобы кровь быстрее шла по венам. Важно отдать негативную энергию, потому что если мы оставляем ее, появляются энергетические блоки, и нам становится еще хуже», — констатировала Хадарцева.

Питание

Известный факт: на фоне стресса часть людей начинает активно потреблять продовольственные запасы. Затем — ругает себя, вгоняя в депрессию и образуя замкнутый круг. Чтобы не допустить печальных последствий и не загреметь в больницу после серьезного стресса и самоуничижения, важно максимально контролировать свое питание.

По мнению Юлии Хадарцевой, в стрессовой ситуации идеально исключить из рациона все жирные и сладкие продукты — то, что дает большую калорийность. Питание должно быть здоровым, дробным и малопорционным.

Инфополе

Третий совет психолога напрямую относится к негативной энергии. Вернее, к ее первопричинам.

«Я бы рекомендовала оградить себя от негативных людей и негативной информации. Для того чтобы избежать стресса и переработать его, очень важно поработать со своим окружением и сделать так, чтобы ваше окружение поддерживало, вдохновляло вас и выводило на новый уровень», — заметила энерготерапевт.

Работа

В контексте борьбы со стрессом нельзя упускать из виду не только физические тренировки, но и умственные. Юлия Хадарцева настаивает: направляйте всю негативную энергию в позитивное русло. Разозлившись на себя, начните успевать больше по работе, обучитесь ремеслу, о котором мечтали, повышайте свой социальный статус и самооценку. Мыслите в позитивном ключе и действуйте решительно.

«Есть такое выражение: кризис — всегда возможности. На энергии стресса, которую вы перерабатываете, вы можете выйти на абсолютно новый уровень!» — уверяет специалист.

Расслабление

Когда все предыдущие рекомендации выполнены, можно взять тайм-аут. Выплеснув негативную энергию, следует проанализировать прожитое и сделать выводы. Идеальный вариант для борьбы с душевными травмами также — медитация, йога. Важно прийти в равновесие любыми доступными способами.

Очищение

Пункт «очищение» в буквальном смысле «вытекает» из «расслабления»: при стрессе Хадарцева советует активно взаимодействовать с водой. По словам энерготерапевта, нет лучше вещества, способного успокоить дурные мысли и утешить переживающего. Море, океан, река или домашний душ — все что угодно, но только во благо.

Порядок

После пережитого негатива у многих возникает здравое желание «отмыться» от проблем. Именно это и нужно сделать, по словам психолога. Лучший способ избавиться от стресса — избавиться от всего ненужного, в том числе мыслей и вещей, которые напоминают о случившемся. Так что, не стесняйтесь наводить глобальные порядки.