СМИ: Алла Пугачева, Земфира и Рената Литвинова улетели из России
Несколько телеграм-каналов сообщили, что Алла Пугачева, Земфира и Рената Литвинова уехали из России. Сами они эту информацию пока не прокомментировали.
Несколько телеграм-каналов сообщили, что Алла Пугачева, Земфира и Рената Литвинова уехали из России. Сами они эту информацию пока не прокомментировали.
Аллу Пугачеву заметили в аэропорту Внуково-3. Куда именно отправилась певица, неизвестно. Как отмечает телеграм-канал "НеМалахов", дети были вместе с певицей. Информации о том, улетел ли с ними Максим Галкин, нет. Известно, что Пугачева панически боится летать — даже во время гастролей она всегда предпочитала ездить на поезде.
Публично мнения по поводу военной спецоперации России на территории Украины Алла Пугачева не высказывала, однако ее муж Максим Галкин в инстаграме опубликовал пост против военной операции. Некоторые поклонники резко осудили его за такую позицию и начали сдавать билеты на его концерты — видео об этом даже показали по телевидению. Кроме того, с федеральных каналов исчезла реклама с участием Галкина.
Страну также покинули Рената Литвинова и Земфира, которые отправились во Францию. Об этом сообщил телеграм-канал "Только никому" со ссылкой на свои источники.
Рената Литвинова с Земфирой укатили в Париж. Кто-то все-таки туда из России попадает, оказывается. Не хочется писать "покинули Россию". Есть вариант, что они, как Собчак, угнали отдохнуть (все-таки Земфира отработала такие сложные концерты с солд-аутом). Или на Неделю моды. Ведь именно сегодня друг Ренаты Демна Гвасалия презентует новый бренд марки Vetemens — VTMNT. Может, еще вернутся,— говорится в сообщении, передает spletnik.ru.