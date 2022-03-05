СМИ: Алла Пугачева, Земфира и Рената Литвинова покинули Россию

Аллу Пугачеву заметили в аэропорту Внуково-3. Куда именно отправилась певица, неизвестно. Как отмечает телеграм-канал "НеМалахов", дети были вместе с певицей. Информации о том, улетел ли с ними Максим Галкин, нет. Известно, что Пугачева панически боится летать — даже во время гастролей она всегда предпочитала ездить на поезде.

Публично мнения по поводу военной спецоперации России на территории Украины Алла Пугачева не высказывала, однако ее муж Максим Галкин в инстаграме опубликовал пост против военной операции. Некоторые поклонники резко осудили его за такую позицию и начали сдавать билеты на его концерты — видео об этом даже показали по телевидению. Кроме того, с федеральных каналов исчезла реклама с участием Галкина.

Страну также покинули Рената Литвинова и Земфира, которые отправились во Францию. Об этом сообщил телеграм-канал "Только никому" со ссылкой на свои источники.