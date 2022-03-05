Божена Рынска: «Мою дочь опять пытаются лишить свидетельства о рождении»

В 2020-м журналистка стала мамой, заявив, что отец девочки... покойный супруг Игорь Малашенко. Божена рассказала, что они с мужем очень хотели детей и работали над этим, в результате чего после Игоря остался замороженный биоматериал.

Ника Белоцерковская. ФОТО: сайт Ники Белоцерковской

Бывшая приятельница Божены Ника Белоцерковская тут же заподозрила ее во вранье. Автор кулинарных книг до сих пор пытается разоблачить обман Рынски, которого, к слову, и нет…

«Белоцерковская написала очередное заявление на меня в полицию Москвы (руками своего адвоката). И опять — шило да мочало, начинай сначала. Опять жалкие попытки лишить Женю свидетельства о рождении. Она врала вам, когда писала, что наше свидетельство аннулировано. У них ничего не вышло. Но не желая мириться с собственным невсемогуществом, Белоцерковская сделала еще один заход — теперь уже на Москву, хотя и не по месту моей прописки (видимо, стучали туда, где есть связи)», — сообщила в личном блоге Божена.

По словам 47-летней обозревательницы, у Ники не получится испортить ей жизнь. Дело в том, что Рынска давно сделала ДНК-тест, который подтвердил — маленькая Женя действительно является дочкой Игоря, сообщает Starhit.