Сестра обвинила Меган Маркл в клевете и потребовала 75 тысяч долларов

Саманта Маркл обвинила Меган в том, что та распространяла клеветнические измышления о ней во время интервью американской телеведущей Опре Уинфри и в биографической книге «В поисках свободы» Омида Скоби и Кэролин Дюран. Она оценила причиненный этим ущерб в 75 тысяч долларов. Помимо этой суммы, она требует возместить свои расходы на адвокатов.

По утверждению Саманты Маркл, из заявлений Меган следует, что они практически не были знакомы. Это, как она считает, не соответствует действительности. Кроме того, в иске названы неправдой уверения Меган, что ее семья жила в бедности, и ей приходилось работать с 13 лет, чтобы свести концы с концами.

Также Саманта Маркл сочла необходимым разъяснить истинную причину отсутствия их отца на свадьбе Меган. По ее мнению, он не приехал, потому что незадолго до церемонии перенес два сердечных приступа, передает Lenta.ru.

Юрист Меган Маркл назвал иск безосновательным и абсурдным. «Мы уделим ему минимум необходимого внимания, большего он не заслуживает», — добавил он.

Меган Маркл — супруга британского принца Гарри. У Меган и Саманты общий отец, однако разные матери. И Саманта, и ее отец неоднократно продавали истории о детстве Меган желтой прессе.