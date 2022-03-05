На Масленице в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн можно будет пожертвовать вещи военным беженцам

«Приглашаю жителей Ласнамяэ отметить сегодня Масленицу в парке Паэ, а также сделать доброе дело и помочь оказавшимся в беде людям. Бегущие от войны люди из Украины прибывают в Эстонию, и мы должны им помочь. Каждый сможет внести свой вклад и пожертвовать одежду и другие предметы, которые мы затем передадим военным беженцам», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Сейчас Таллинн занимается активной подготовкой к приему военных беженцев, несколько дней в городе действует центр приема военных беженцев, где осуществляется первичное определение потребностей прибывших в помощи, и предоставляются услуги первой необходимости. Многие оказываются в Эстонии с минимальным запасом вещей и поэтому нуждаются прежде всего в одежде и обуви. На месте можно будет также пожертвовать деньги, которые будут переданы занимающимся нуждающимися в помощи огрганизациям.

В ходе Ласнамяэской масленицы жители Таллинна смогут передать новые и находящиеся в хорошем состоянии вещи в палатку управы района Ласнамяэ. Собранные на мероприятии вещи пройдут сортировку и будут переданы прибывающим в Таллинн беженцам.

В Ласнамяэ празднование Масленицы начнется сегодня, 5 марта, в 14 часов и продлится до 17 часов. На месте можно будет отведать масленичные блюда, также гостей мероприятия ждут выступления народных ансамблей и возможность принять участия в различных играх. Все мероприятия будут проходить под открытым воздухом, за зданием управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).