На Масленице в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн можно будет пожертвовать вещи военным беженцам

«Приглашаю жителей Ласнамяэ отметить сегодня Масленицу в парке Паэ, а также сделать доброе дело и помочь оказавшимся в беде людям. Бегущие от войны люди из Украины прибывают в Эстонию, и мы должны им помочь. Каждый сможет внести свой вклад и пожертвовать одежду и другие предметы, которые мы затем передадим военным беженцам», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Сейчас Таллинн занимается активной подготовкой к приему военных беженцев, несколько дней в городе действует центр приема военных беженцев, где осуществляется первичное определение потребностей прибывших в помощи, и предоставляются услуги первой необходимости. Многие оказываются в Эстонии с минимальным запасом вещей и поэтому нуждаются прежде всего в одежде и обуви. На месте можно будет также пожертвовать деньги, которые будут переданы занимающимся нуждающимися в помощи огрганизациям.
В ходе Ласнамяэской масленицы жители Таллинна смогут передать новые и находящиеся в хорошем состоянии вещи в палатку управы района Ласнамяэ. Собранные на мероприятии вещи пройдут сортировку и будут переданы прибывающим в Таллинн беженцам.
Смотрите программу Масленицы в Пыхья-Таллинне ЗДЕСЬ!
В Ласнамяэ празднование Масленицы начнется сегодня, 5 марта, в 14 часов и продлится до 17 часов. На месте можно будет отведать масленичные блюда, также гостей мероприятия ждут выступления народных ансамблей и возможность принять участия в различных играх. Все мероприятия будут проходить под открытым воздухом, за зданием управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).
Просим по возможности добираться на место пешком или на общественном транспорте, поскольку количество парковочных мест ограничено. Парковка около здания управы закрыта, при необходимости можно оставить машину на парковке Куму.