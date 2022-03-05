В Чехии продают подушки с Зеленским, а выручка пойдет на помощь Украине
В Чехии начали продавать подушки с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Их цена – 570 крон (22 евро).
В Чехии начали продавать подушки с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Их цена – 570 крон (22 евро).
Такой товар появился в интернет-магазине TNBK. Все средства, вырученные с продажи, пойдут на помощь украинцам, которые пострадали в результате российских ударов и бомбардировок.
Называется подушка Volodymyr. Деньги от продажи поступят чешской организации People in Need, которая оказывает правозащитную и гуманитарную помощь с 1992 года и работает в более 20 странах мира.