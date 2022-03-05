Сб, 5.03.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

В Чехии продают подушки с Зеленским, а выручка пойдет на помощь Украине

Подушка с изображением Владимира Зеленского. ФОТО: скриншот с сайта tmbk.cz

В Чехии начали продавать подушки с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Их цена – 570 крон (22 евро).

Такой товар появился в интернет-магазине TNBK. Все средства, вырученные с продажи, пойдут на помощь украинцам, которые пострадали в результате российских ударов и бомбардировок.

Называется подушка Volodymyr. Деньги от продажи поступят чешской организации People in Need, которая оказывает правозащитную и гуманитарную помощь с 1992 года и работает в более 20 странах мира.

Подушка "Volodymyr" ФОТО: скриншот с сайта tmbk.cz
НАВЕРХ
Back