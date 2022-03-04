В Украине заочно арестовали режиссера Никиту Михалкова

Суд в Украине заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокурора Украины Ирину Венедиктову.

Отмечается, что режиссер был арестован по подозрению в посягательстве на территориальную целостность. Венедиктова заявила, что суд разрешил прокурорам Украины задержать Михалкова с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения как подозреваемому. Она также добавила, что российского режиссера могут задержать при пересечении границы практически любого цивилизованного государства.