Известный эстонский продуктовый бренд меняет название колбасы «Москва»

В связи с ситуацией в Украине эстонский бренд мясной индустрии решил, что копченая колбаса «Москва» заслуживает своего эстонского названия – отныне вы сможете найти полюбившийся продукт на полках магазинов под названием Tooma.

«Мы сделаем все возможное, чтобы копченая колбаса Tooma попала на полки магазинов как можно скорее. Уточняем, что потребуется некоторое время для замены новой упаковки и этикеток, поскольку мы также должны учитывать возможности наших партнеров по упаковке. Это длительный процесс, но решение принято и на нашем заводе продолжается работа по внесению изменений», – поясняется в публикации Maks & Moorits в социальных сетях.