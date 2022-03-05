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Как правильно провести Прощеное воскресение

Прощеное воскресенье. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Что можно и нельзя делать в этот день? Чему учит этот праздник?

Православные верующие отмечают Прощеное воскресенье в седьмое воскресенье перед Пасхой. В 2022-м этот день 6 марта.

Что можно делать в Прощеное воскресенье

  • Попросить прощения у близких. В этом заключается смысл Прощеного воскресенья. В этот день принято искренне извиниться перед родными или друзьями. Православные верят, что только с чистой душой и сердцем можно приступить к Великому посту. В 2022 году он начнется 7 марта.
  • Простить человека. Считается, если в этот день не простить ближнего за его грехи, Господь не пустит тебя в свое царствие. Кроме того, снимать с души обиду значит освободиться от темных мыслей и примириться с самим собой.
  • Подать милостыню. После службы в Прощеное воскресенье надо помочь нуждающимся. Важно пожелать человеку всего того, чего желаешь самому себе.
  • Помолиться. На Прощеное воскресенье читают молитвы. В них просят о прощении всех грехов, молятся за обидчиков и о всепрощении.
  • Провести день с семьей. Прощеное воскресенье — это традиционно семейный праздник. Его проводят в тихом семейном кругу. Громкие гулянки и посиделки с друзьями в этот день не проводятся.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье

  • Сквернословить и ругаться. Ругаться и сквернословить в Прощеное воскресенье нельзя, потому что это противоречит смыслу праздника.
  • Думать темные мысли. Думая о светлом, мы учимся замечать в окружающей обстановке прекрасное. Это улучшает настроение и наводит на рабочий лад.
  • Венчаться. Согласно каноническим правилам не венчают в последнюю седмицу перед Великим постом, которую в народе называют Масленицей. Прощеное воскресенье — последний день Масленицы, поэтому в этот день, по правилам, совершать таинство брака нельзя.
  • Есть мясо. В Прощеное воскресенье нельзя есть мясо, потому что совсем скоро наступит Великий пост. Подготовка к нему начинается за несколько дней до его начала.
  • Заниматься физическим трудом. Прощеное воскресенье лучше отвести общению с родней и близкими. Сохраняйте спокойствие духа и гармонию с внешним миром.
  • Лгать. Ложь часто становится поводом непонимания и взаимных обид. Последнее противоречит духу Прощеного воскресенья. В этот день следует быть предельно честным как с собой, так и с другими людьми.
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