Как правильно провести Прощеное воскресение

Православные верующие отмечают Прощеное воскресенье в седьмое воскресенье перед Пасхой. В 2022-м этот день 6 марта.
Что можно делать в Прощеное воскресенье
- Попросить прощения у близких. В этом заключается смысл Прощеного воскресенья. В этот день принято искренне извиниться перед родными или друзьями. Православные верят, что только с чистой душой и сердцем можно приступить к Великому посту. В 2022 году он начнется 7 марта.
- Простить человека. Считается, если в этот день не простить ближнего за его грехи, Господь не пустит тебя в свое царствие. Кроме того, снимать с души обиду значит освободиться от темных мыслей и примириться с самим собой.
- Подать милостыню. После службы в Прощеное воскресенье надо помочь нуждающимся. Важно пожелать человеку всего того, чего желаешь самому себе.
- Помолиться. На Прощеное воскресенье читают молитвы. В них просят о прощении всех грехов, молятся за обидчиков и о всепрощении.
- Провести день с семьей. Прощеное воскресенье — это традиционно семейный праздник. Его проводят в тихом семейном кругу. Громкие гулянки и посиделки с друзьями в этот день не проводятся.
Что нельзя делать в Прощеное воскресенье
- Сквернословить и ругаться. Ругаться и сквернословить в Прощеное воскресенье нельзя, потому что это противоречит смыслу праздника.
- Думать темные мысли. Думая о светлом, мы учимся замечать в окружающей обстановке прекрасное. Это улучшает настроение и наводит на рабочий лад.
- Венчаться. Согласно каноническим правилам не венчают в последнюю седмицу перед Великим постом, которую в народе называют Масленицей. Прощеное воскресенье — последний день Масленицы, поэтому в этот день, по правилам, совершать таинство брака нельзя.
- Есть мясо. В Прощеное воскресенье нельзя есть мясо, потому что совсем скоро наступит Великий пост. Подготовка к нему начинается за несколько дней до его начала.
- Заниматься физическим трудом. Прощеное воскресенье лучше отвести общению с родней и близкими. Сохраняйте спокойствие духа и гармонию с внешним миром.
- Лгать. Ложь часто становится поводом непонимания и взаимных обид. Последнее противоречит духу Прощеного воскресенья. В этот день следует быть предельно честным как с собой, так и с другими людьми.