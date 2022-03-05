Парижский музей восковых фигур убрал из экспозиции фигуру Путина: ее заменят статуей Зеленского

Фигуру Зеленского разместят рядом с изваяниями президента США Джо Байдена, королевы Великобритании Елизаветы II и китайского лидера Си Цзиньпина, передало издание Huffington Post.

"Нынешние события означают, что мы не хотим иметь тут изображение Путина, работники не хотят ходить мимо него каждый день", – пояснил новостному агентству AFP директор музей Ив Деломмо.

Muuseumi direktor Yves Delhommeau Putini kuju pakkimas. ФОТО: JULIEN DE ROSA

Восковое изображение Владимира Путина стояло в музее Гревен с 2000 года. На прошлой неделе оно несколько раз подверглось нападкам. Фигура Путина будет храниться на складе музея.