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Парижский музей восковых фигур убрал из экспозиции фигуру Путина: ее заменят статуей Зеленского

Putini vahakuju viidi laoruumi seisma ning selleks, et pea paremini säiliks, tõsteti see kasti. ФОТО: AFP/SCANPIX

Парижский музей восковых фигур Гревен убрал с выставки изображение президента России Владимира Путина и намерен заменить его фигурой президента Украины Владимира Зеленского.

Фигуру Зеленского разместят рядом с изваяниями президента США Джо Байдена, королевы Великобритании Елизаветы II и китайского лидера Си Цзиньпина, передало издание Huffington Post.

"Нынешние события означают, что мы не хотим иметь тут изображение Путина, работники не хотят ходить мимо него каждый день", – пояснил новостному агентству AFP директор музей Ив Деломмо.

Muuseumi direktor Yves Delhommeau Putini kuju pakkimas.  ФОТО: JULIEN DE ROSA

Восковое изображение Владимира Путина стояло в музее Гревен с 2000 года. На прошлой неделе оно несколько раз подверглось нападкам. Фигура Путина будет храниться на складе музея.

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