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Читатель спрашивает: когда исчезнут огромные горы черного снега в Ласнямяэ?

Горы черного снега в Ласнямяэ ФОТО: Erakogu

Приближается весна, тает снег, но на склонах Ласнамяэ в Таллинне можно увидеть огромные черные горы грязного снега. Читатель Elu24 задается вопросом, останутся ли они там лежать дальше и не загрязнят ли окружающую среду.

«Эти груды снега будут просто испаряться или же их куда-то увезут? Загрязняют ли они окружающую среду?» – спрашивает читатель.

Чтобы получить ответ, мы обратились в управу района Ласнамяэ. Советник управы Виктория Панова говорит, что там складируется снег, который Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства убирает в Ласнамяэ и других районах города. «В этом году было много осадков и со всего города было собрано значительно больше снега, чем в предыдущие годы. Паэвалья – лишь одно из девяти мест в Таллинне, куда вывозится собранный снег», – объясняет Панова.

«В настоящее время нет планов куда-либо его перемещать», – говорит советник.

Не нужно беспокоиться о загрязнении окружающей среды. «Содержание химических веществ контролируется Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, до сих пор учреждение не выявило опасной доли химических веществ. После схода снега участок будет приведен в порядок и проведены необходимые исследования почвы», – говорит Панова.

В начале января Limon.ee писал о том, как еженощное перекладывание снега в Мустамяэ приводит местных жителей в ярость.

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