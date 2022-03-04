«Мозги остались в форме»: Перенесшая инсульт Проклова рассказала о своем самочувствии

Елену Проклову месяц назад выписали из больницы, куда она попала в начале января после инсульта. Около трех недель 68-летняя актриса провела в одной из московских клиник. Сейчас Проклова проходит реабилитацию после тяжелой болезни. Артистка уехала в Сочи и занимается своим здоровьем. К счастью, Елена перенесла инсульт в легкой форме и надеется на полное восстановление.

«Здоровье, слава богу, в порядке, мозги тоже остались в форме, помню все свои роли и монологи. Двигательная способность не была поражена, так что я хожу и двигаюсь нормально. Еще вернусь на работу и все наверстаю», – рассказала актриса в интервью.

Актриса говорит, что мягкий климат Сочи придает ей сил, а тишина и уединение действуют целительно. Тем не менее раньше осени Проклова не надеется вернуться на сцену.

Напомним, Елена Проклова была госпитализирована 10 января. Актриса почувствовала себя плохо в новогодние праздники, когда отправилась на гастроли в Санкт-Петербург. Однако она не стала отменять спектакль и 2 января вышла на сцену, несмотря на неважное самочувствие. Но и вернувшись домой, артистка не спешила обращаться за врачебной помощью. Она дождалась наступления будних дней, когда ее знакомые врачи вышли после праздников на работу, и только тогда показалась специалистам. Елена жаловалась на высокое давление и сильное головокружение. Медики сделали МРТ, диагностировали у Прокловой инсульт и настояли на немедленной госпитализации. Актриса угодила в реанимацию, где провела несколько дней. Врачи оценивали ее состояние как средней тяжести. Позднее Проклова рассказала, что заболевание не повредило физические и умственные функции организма, пострадал лишь вестибулярный аппарат.

Муж актрисы Андрей Тришин (супруги развелись, но продолжают жить вместе) рассказал, что Елена всю жизнь страдала от повышенного давления, но никогда систематически не лечилась. За пару месяцев до инсульта она согласилась пройти обследование. Врачи сделали ей все анализы, за исключением МРТ. Актрисе выписали какие-то препараты, которые она начала принимать. Но, судя по всему, лечение не помогло.

«У нее повышенное давление давно. Утром она обязательно с тонометром на руке. Иногда давление подскакивает под 200. Я ей много раз говорил: "Лена, что ты творишь? Сосуд лопнет, и тебе кирдык. Хватит заниматься самолечением". Она то какие-то травки пьет, то чаи лечебные. Для нее любая таблетка – это враг номер один», – рассказывал Андрей Тришин.