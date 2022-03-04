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Гастрономический гид Michelin приостанавливает работу над проектами в России

Гастрономический гид Michelin ФОТО: Shutterstock

Гастрономический гид Michelin замораживает работу над всеми своими проектами в России. Этим летом должна была пройти первая церемония награждения рейтинга в Санкт-Петербурге, пишет forbes.ru.

Ранее источник, близкий к гиду Michelin, заявлял Forbes, что проведение церемонии в Москве «с вероятностью 90% будет поставлено на паузу до 2023-го», а составление рейтинга ресторанов Санкт-Петербурга в 2022 году будет отменено.

Руководство гида приостанавливает все проекты, связанные с рекомендацией российских ресторанов, в ответ на проведение военной спецоперации на территории Украины. Также все аккаунты в социальных сетях и другая онлайн-активность Michelin в России временно заморожена.

«Учитывая серьезность текущего кризиса, команда гида Michelin была вынуждена принять решение о приостановке всей деятельности по рекомендации ресторанов в России. Мы решили не продвигать Москву как туристическое направление, и в этом году рейтинг ресторанов Москвы не будет обновляться», - прокомментировал представитель Michelin.

Впервые Michelin присудил звезды российским ресторанам в октябре прошлого года. Награду получили девять заведений в Москве, включая Twins Garden, Artest, White Rabbit и Selfie.

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