Гастрономический гид Michelin приостанавливает работу над проектами в России

Ранее источник, близкий к гиду Michelin, заявлял Forbes, что проведение церемонии в Москве «с вероятностью 90% будет поставлено на паузу до 2023-го», а составление рейтинга ресторанов Санкт-Петербурга в 2022 году будет отменено.

Руководство гида приостанавливает все проекты, связанные с рекомендацией российских ресторанов, в ответ на проведение военной спецоперации на территории Украины. Также все аккаунты в социальных сетях и другая онлайн-активность Michelin в России временно заморожена.

«Учитывая серьезность текущего кризиса, команда гида Michelin была вынуждена принять решение о приостановке всей деятельности по рекомендации ресторанов в России. Мы решили не продвигать Москву как туристическое направление, и в этом году рейтинг ресторанов Москвы не будет обновляться», - прокомментировал представитель Michelin.