Пять доступных продуктов, необходимых нам всем в марте

Хотя официального определения суперпродуктов не существует, общепризнанно, что они содержат больше питательных веществ, особенно витаминов и минералов. Суперфуды также часто являются отличным источником антиоксидантов, которые помогают предотвратить болезни и защитить наш организм.

Кимчи

Кимчи есть на рынках всегда, если там торгуют солениями и ферментированными продуктами. Во время смены сезонов, когда зима неохотно переходит в весну, кимчи – продукт нужный и своевременный. Эта традиционная корейская еда готовится обычно из ферментированной пекинской капусты, но также бывает из редиса, дайкона, разных видов капусты, огурцов и даже фруктов.

Кимчи ФОТО: Shutterstock

Кимчи – низкокалорийный продукт, полный важных питательных веществ. Он может похвастаться содержанием витаминов А, В и С, но особенно выделяется пробиотическими свойствами, помогающими пищеварению и общему здоровью кишечника. После череды праздников, которые славятся обильными угощениями, кимчи весьма хорош. Корейцы уверены, что ежедневное употребление кимчи способствует рассасыванию жировых отложений, а если кимчи ещё и острое (а корейцы только острым его и едят), то и эффективное противопростудное средство.

Цветная капуста

Этот суперпродукт в последние годы был на пике моды, и март 2022 - не исключение. Цветная капуста необходима для здоровья иммунной системы, а содержащиеся в ней рибофлавин, тиамин и витамины группы В помогают преобразованию еды в энергию.

Для того, что использовать силу аскорбиновой кислоты в цветной капусте на все 100%, не варите овощи, а разберите сырые соцветия на самые мелкие и добавьте в овощной салат. Кремний, который стимулирует работу нервной системы, заботится о здоровье ногтей, волос и кожи, при варке и вовсе исчезает из цветной капусты. Наш совет: ешьте её сырой или готовьте с минимумом тепловой обработке (лучше на пару).

Грибы

Грибы – источник антиоксидантов, иммуностимулирующего витамина D и селена. Последний выполняет важную роль в обмене веществ, работе щитовидной железы, защитите клеток от повреждений, связанных с окислительным стрессом. Исследование 2019 года показало, что у пожилых людей, которые едят более двух порций грибов в неделю, риск легочных заболеваний уменьшается на 50%.

Прекрасно, что растительный белок сейчас в моде, но как добиться, чтобы организм хорошо его усваивал? Миколог Михаил Вишневский рассказывает: «Перед приготовлением грибы необходимо измельчать! Почему? Человечество массово употребляет грибы всего несколько тысячелетий, и у нас просто не выработались ферменты, умеющие расщеплять хитиновую клеточную стенку грибов. Единственный способ сделать питательные и лекарственные вещества грибов доступными для наших ферментов и бактерий – это максимально разрушить хитиновые клеточные стенки. Не следует забывать и о грибной слизи, которая обволакивает стенки желудка и облегчает переваривание любых продуктов. Наибольшее количество грибной слизи образуется при варке, тушении и засолке горячим способом».