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Пять доступных продуктов, необходимых нам всем в марте

Полезные цитрусовые ФОТО: Shutterstock

Многие продукты способны стать суперфудами, если знать их полезные свойства и уметь приготовить. Весной мы особенно нуждаемся в витаминах: при сезонном упадке сил, усталости, простудных заболеваниях врачи и диетологи рекомендуют обратить внимание на рацион. И в этом нам помогут внесезонные продукты, пишет gastronom.ru.

Хотя официального определения суперпродуктов не существует, общепризнанно, что они содержат больше питательных веществ, особенно витаминов и минералов. Суперфуды также часто являются отличным источником антиоксидантов, которые помогают предотвратить болезни и защитить наш организм.

Кимчи

Кимчи есть на рынках всегда, если там торгуют солениями и ферментированными продуктами. Во время смены сезонов, когда зима неохотно переходит в весну, кимчи – продукт нужный и своевременный. Эта традиционная корейская еда готовится обычно из ферментированной пекинской капусты, но также бывает из редиса, дайкона, разных видов капусты, огурцов и даже фруктов.

Кимчи ФОТО: Shutterstock

Кимчи – низкокалорийный продукт, полный важных питательных веществ. Он может похвастаться содержанием витаминов А, В и С, но особенно выделяется пробиотическими свойствами, помогающими пищеварению и общему здоровью кишечника. После череды праздников, которые славятся обильными угощениями, кимчи весьма хорош. Корейцы уверены, что ежедневное употребление кимчи способствует рассасыванию жировых отложений, а если кимчи ещё и острое (а корейцы только острым его и едят), то и эффективное противопростудное средство.

Цветная капуста

Этот суперпродукт в последние годы был на пике моды, и март 2022 - не исключение. Цветная капуста необходима для здоровья иммунной системы, а содержащиеся в ней рибофлавин, тиамин и витамины группы В помогают преобразованию еды в энергию.

Для того, что использовать силу аскорбиновой кислоты в цветной капусте на все 100%, не варите овощи, а разберите сырые соцветия на самые мелкие и добавьте в овощной салат. Кремний, который стимулирует работу нервной системы, заботится о здоровье ногтей, волос и кожи, при варке и вовсе исчезает из цветной капусты. Наш совет: ешьте её сырой или готовьте с минимумом тепловой обработке (лучше на пару).

Грибы

Грибы – источник антиоксидантов, иммуностимулирующего витамина D и селена. Последний выполняет важную роль в обмене веществ, работе щитовидной железы, защитите клеток от повреждений, связанных с окислительным стрессом. Исследование 2019 года показало, что у пожилых людей, которые едят более двух порций грибов в неделю, риск легочных заболеваний уменьшается на 50%.

Прекрасно, что растительный белок сейчас в моде, но как добиться, чтобы организм хорошо его усваивал? Миколог Михаил Вишневский рассказывает: «Перед приготовлением грибы необходимо измельчать! Почему? Человечество массово употребляет грибы всего несколько тысячелетий, и у нас просто не выработались ферменты, умеющие расщеплять хитиновую клеточную стенку грибов. Единственный способ сделать питательные и лекарственные вещества грибов доступными для наших ферментов и бактерий – это максимально разрушить хитиновые клеточные стенки. Не следует забывать и о грибной слизи, которая обволакивает стенки желудка и облегчает переваривание любых продуктов. Наибольшее количество грибной слизи образуется при варке, тушении и засолке горячим способом».

Среди культивированных грибов рекомендуем обратить внимание на вешенки. Блюда из вешенок способствуют здоровью сердца, снижая факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшая уровень «плохого» холестерина и стабилизируя высокое кровяное давление. Они помогают регулировать уровень сахара в крови и обладают противовирусным и антибактериальным действием. Хотя вешенки можно есть сырыми и в таком виде добавлять в салаты, в сыром виде они, как правило, имеют слегка металлический привкус. Приготовление раскрывает их нежный вкус, превращая губчатую текстуру в нечто уникально бархатистое.

Вешенки ФОТО: Shutterstock

Миндаль

Мы часто сталкиваемся со стрессом: высокий темп современной жизни почти не оставляет нам выбора. Поэтому продукты, которые помогают расслабиться и улучшают качество сна – должны быть быть в вашем рационе не только в марте, но и круглый год. Из-за высокого уровня магния миндаль – один из лучших продуктов для сна. 30 г орехов обеспечивает почти 25% ежедневной потребности женщин в магнии, а этого вещества обычно не хватает в рационе 3/4 жителей Европы. Низкий уровень магния как раз может быть связан с бессонницей. Чтобы заснуть, мозг должен расслабиться, и магний задействован в этом процессе. Интересно, что рецепторы мозга, с которыми связывается магний, те же самые, на которые воздействует снотворное, отпускаемое по рецепту. Помните, что много сладкого, алкоголь и мочегонные препараты мешают организму усваивать магний, а крепкий чай и кофе выводят полезное вещество из организма.

Цитрусовые

Если верить индийской традиционной диетологии, в марте следует употреблять побольше кисломолочных продуктов, цитрусовых и других, способствующих улучшению качества крови. Поговорим о цитрусовых, ведь март – еще их сезон. Ешьте грейпфруты, апельсины, свити (гибрид помело и грейпфрута), лимоны, лаймы и мандарины. Эти фрукты не только позитивно влияют на кровообращение, но и улучшают сон.

Мы уже упоимнали, чот высокий уровень стресса способствует бессоннице. Кроме медитации, дыхательных практик, расслабляющей ванны, употребление в пищу продуктов, богатых витамином С, тоже помогают глубокому и спокойному сну.

Известно, что аскорбиновая кислота – защитник нашего иммунитета, но некоторые исследования подтверждают, что она может стать хорошим помощником при бессоннице. Часто нарушения сна вызваны апноэ – состояние, при котором спящий человек на какое-то время перестаёт дышать. Регулярный приём витамина С существенно уменьшает проявления апноэ и, как следствие, налаживает сон. Плюс эфирные масла, содержащиеся в грейпфруте, снижают уровень стресса и успокаивают.

До сих пор некоторые несведущие диетологи «прописывают» грейпфрут тем, кто хочет похудеть. Он якобы сжигает жир, но это миф. Если грейпфрут и поможет сбросить часть лишнего веса, то только как лёгкий перекус перед сном. При этом людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, лучше такие эксперименты не устраивать! Грейпфрут обладает свойством повышать кислотность желудка. Ешьте его после сытного завтрака, обеда или ужина.

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