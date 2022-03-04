Композитор Игорь Корнелюк раскрыл правду о своей тяжелой болезни

Игорь Корнелюк действительно страдает из-за серьезных проблем со здоровьем. Врачи диагностировали у него стенокардию и ишемическую болезнь сердца, которая может привести к инфаркту и даже остановке сердца.

А десять лет назад музыканту диагностировали сахарный диабет. К тому же он тяжело переболел коронавирусом. По словам легенды 90-х, первый раз он почувствовал жжение в груди год назад. Корнелюку пришлось сесть на строгую диету, отказаться от сладкого и жирного. «Я раньше был толстый и никогда не занимался спортом. Ел что хотел. Пил что хотел. Это была очень счастливая жизнь. Теперь практически не ем мучного. И никакого алкоголя», - вздыхает артист.