Отдыхающая в горах Оксана Акиньшина показала редкие фото детей

Прямо сейчас Оксана Акиньшина отдыхает вместе с младшими детьми на горнолыжном курорте. По такому случаю актриса даже решила показать пятилетнюю Эмми и девятилетнего Константина. Дочь актрисы в это время каталась на сноуборде, а вот сын предпочел лыжи. Редкими снимками детей Оксана поделилась в разделе Stories на своей странице в Instagram.

Эмми и Константин появились на свет в браке Акиньшиной с продюсером Арчилом Геловани. К сожалению, наличие общих детей не спасло отношения супругов. Спустя шесть лет после семейной жизни Оксана объявила о расставании с Арчилом. Они, правда, спустя какое-то время пытались дать своим отношениям второй шанс.

Между тем, Оксане уже очень долго приписывают роман с актером Данилой Козловским, с которым она снималась в фильме «Чернобыль». Сами артисты никак не комментировали эти домыслы, однако многим фанатам этого и не требуется. Они предпочитают верить той информации, которая просачивается в Сеть от людей, якобы видевших звездную парочку вместе.

К примеру, летом 2020-го Оксану и Данилу заметили вместе на отдыхе в Турции. И ведь примерно тогда же Козловский подтвердил разрыв с матерью своей полугодовалой на тот момент дочери Оды Валентины. Разумеется, в обществе сразу же решили, что Данила бросил Ольгу Зуеву ради Акиньшиной.