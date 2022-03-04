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Отдыхающая в горах Оксана Акиньшина показала редкие фото детей

Оксана Акиньшина и Данила Козловский ФОТО: SCANPIX

Актриса Оксана Акиньшина редко публикует фото своих детей, особенно самых младших. Однако во время отпуска звезда решила показать счастливых Эмми и Константина, которые во время съемки наслаждались катанием с горки, пишет eg.ru.

Прямо сейчас Оксана Акиньшина отдыхает вместе с младшими детьми на горнолыжном курорте. По такому случаю актриса даже решила показать пятилетнюю Эмми и девятилетнего Константина. Дочь актрисы в это время каталась на сноуборде, а вот сын предпочел лыжи. Редкими снимками детей Оксана поделилась в разделе Stories на своей странице в Instagram.

Эмми и Константин появились на свет в браке Акиньшиной с продюсером Арчилом Геловани. К сожалению, наличие общих детей не спасло отношения супругов. Спустя шесть лет после семейной жизни Оксана объявила о расставании с Арчилом. Они, правда, спустя какое-то время пытались дать своим отношениям второй шанс.

Между тем, Оксане уже очень долго приписывают роман с актером Данилой Козловским, с которым она снималась в фильме «Чернобыль». Сами артисты никак не комментировали эти домыслы, однако многим фанатам этого и не требуется. Они предпочитают верить той информации, которая просачивается в Сеть от людей, якобы видевших звездную парочку вместе.

К примеру, летом 2020-го Оксану и Данилу заметили вместе на отдыхе в Турции. И ведь примерно тогда же Козловский подтвердил разрыв с матерью своей полугодовалой на тот момент дочери Оды Валентины. Разумеется, в обществе сразу же решили, что Данила бросил Ольгу Зуеву ради Акиньшиной.

Оксана, к слову, всегда могла похвастаться бурной личной жизнью. Помимо младших детей от продюсера Геловани у нее также есть сын Филипп, которого она родила в браке с директором пиар-компании «Планета Информ» Дмитрием Литвиновым. А до этого она была влюблена в Сергея Шнурова и встречалась с Алексеем Чадовым. Отношения с лидером группировки «Ленинград» обернулись для актрисы скандалами. Общество осудило звезду, которой на момент романа с музыкантом не было 18 лет. В общем, на личном фронте у звездной блондинки всегда все было более чем хорошо.

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