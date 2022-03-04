Вакансии для приезжающих из Украины: более 300 эстонских компаний ждут рабочих рук

Касса по безработице открыла интернет-площадку для предложений о работе, помогая украинским беженцам. Жители Украины и ранее имели возможность искать работу в Эстонии. Ливия Лаас объяснила, почему вновь созданная среда работает иначе. «К нам приезжает большое количество людей из Украины, которые не имеют представления о том, как и что делать здесь, в Эстонии. С начала недели к нам обратилось много работодателей, которые сказали, что хотели бы помочь», — сказал Лаас.

Несколько местных работодателей опубликовали информацию о своих компаниях и возможностях работы. «Предложений много, и мы знаем, что будет много и украинцев. Работодатели учли, что люди приезжают из зоны боевых действий, и многие из них приезжают в Эстонию не с мыслью, что они хотят начать здесь работать немедленно. Эти люди до сих пор бегут от очень тяжелых обстоятельств, - говорит представитель кассы по безработице. - Мы также знаем, что многие украинцы уже заявили, что хотят как можно скорее здесь начать работать и зарабатывать на жизнь. Наш веб-сайт теперь является местом, где мы можем объединить эстонских работодателей и людей, приезжающих из Украины», - добавила Лаас.

Работодатели готовы к тому, что им может потребоваться больше усилий для того, чтобы устроить украинцев на работу. «Эти люди могут быть не из Эстонии, и им может понадобиться разрешение на работу или регистрация для краткосрочной работы. Не секрет, что для некоторых работодателей это также означает некоторое облегчение - им будет проще найти необходимую рабочую силу. В то же время мы должны учитывать, что эти люди приехали в Эстонию не для того, чтобы найти новую работу, они едут к нам от ужасов войны. Этих людей надо всячески поддерживать и учитывать то, что им пришлось пережить», - заявила представитель кассы по безработице.

«Если у нас еще есть работодатели, готовые предложить работу украинцам, нам нужно обязательно сообщить об этом. Если вы зайдете на сайт Кассы по безработице, на главной странице откроется большой баннер «Найди работу в Эстонии». Нажав на него, вы попадете на нужную страницу и сможете там зарегистрироваться. Работодатель должен указать, в какой сфере он работает и что может предложить. Информация может быть загружена как на английском, так и на русском языке. При необходимости мы также можем предложить возможность автоматического перевода», - отметила Лаас.

Работодатель должен иметь в виду, что сегодня есть некоторые требования для найма сезонного работника. Если это не сезонная работа, необходимо зарегистрировать краткосрочную работу. «Некоторые требования к заработной плате уже установлены при регистрации. Готовятся различные послабления для работодателей, но никаких конкретных решений пока еще не принято. На данный момент необходимо соблюдать действующее законодательство, - говорит она. - Есть информация, что к нам приезжают люди с большими знаниями и опытом. Мы знаем, что некоторые семьи связались с людьми, например, с опытом работы в сфере ухода за больными - многие из них уже выразили готовность приступить к работе».