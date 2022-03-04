Цискаридзе признался, что считает себя некрасивым

«Понимаете, для меня все красивое — светлое. В моем детском представлении человек с темными волосами не может быть красивым. Я хотел бы родиться белокурым и голубоглазым, а родился… С ужасом вспоминаю период пубертата. Мне казалось, что все сверстники вокруг выглядят лучше меня», — поделился он с журналистами.

Сейчас 48-летний Цискаридзе признается, что не собираются бороться за молодость. Он давно завершил карьеру артиста балета и больше не ограничивает себя в питании. Не собирается Цискаридзе и красить седые волосы, делать подтяжки, колоть ботокс.