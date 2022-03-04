Цискаридзе признался, что считает себя некрасивым
Руководитель Академии русского балета Николай Цискаридзе рассказал, как относится к своей внешности. По словам артиста, он считает себя «одним из самых некрасивых людей на Земле», пишет 5-tv.ru.
Руководитель Академии русского балета Николай Цискаридзе рассказал, как относится к своей внешности. По словам артиста, он считает себя «одним из самых некрасивых людей на Земле», пишет 5-tv.ru.
«Понимаете, для меня все красивое — светлое. В моем детском представлении человек с темными волосами не может быть красивым. Я хотел бы родиться белокурым и голубоглазым, а родился… С ужасом вспоминаю период пубертата. Мне казалось, что все сверстники вокруг выглядят лучше меня», — поделился он с журналистами.
Сейчас 48-летний Цискаридзе признается, что не собираются бороться за молодость. Он давно завершил карьеру артиста балета и больше не ограничивает себя в питании. Не собирается Цискаридзе и красить седые волосы, делать подтяжки, колоть ботокс.
«Понимаю, что скоро на пляже не смогу сильно раздеваться. Я уже выгляжу немного комично: ноги все той же феноменальной формы, и верх, который изменился, не подходит к этим идеальным ногам», — рассказал он.