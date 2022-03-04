Пт, 4.03.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Убийца сына любовницы Барыкина съел его сердце

Александр Барыкин ФОТО: скриншот с youtube.com

Накануне недавнего 70-летия умершего 11 лет назад от инфаркта музыканта Александра Барыкина Белгород потрясло чудовищное преступление. В ванной одной из квартир нашли обезглавленное тело 32-летнего мужчины без внутренних органов. Как выяснилось, потрошителем стал хозяин жилища, с которым убитый состоял в гомосексуальной связи. Душегуб признался следователям, что съел часть сердца жертвы. Этим несчастным оказался сын экс-любовницы Барыкина - белгородки Елены Катуниной. Ее давно нет в живых: труп 19-летней Лены в свое время обнаружили на городском пляже, пишет eg.ru.

Александра Барыкина всегда тянуло на любовные отношения с непритязательными красотками из глубинки. Например, первой жене Галине он изменял с 19-летней Наташей Хлопцевой, с которой познакомился в Крыму. Давал там концерты, а Наталья работала официанткой на корабле. Привез ее в Москву, объявил, что уходит от Гали, потому что новая спутница забеременела. Но супруга Александра подключила свою властную маму и грозного отца. И артист отступил: уговорил Хлопцеву избавиться от ребенка, а сам вернулся в семью.

Подобных историй за годы активных гастролей у музыканта случилось немало. А его последней супругой стала высокая девушка из Брянска Нелли Власова. На момент знакомства ему было 53, а ей - 19. После женитьбы исполнитель хитов «Букет» и «Аэропорт» на какое-то время переехал на малую родину любимой. Он любил Центральную Россию и часто выступал в Тамбове, Воронеже, Курске, Орле…

Разумеется, в каждом городе его ждала армия фанаток, среди которых находились и «девочки на ночь». Нелли Барыкина в интервью рассказывала, что так все и было до их встречи.

Особенно на пике популярности музыканта - в конце 80-х - начале 90-х. В те лихие годы многие молодые люди предпочитали жить на полную катушку. Как недавно подметила актриса Юлия Ауг, во времена ее молодости каждая вторая была проституткой, а каждый второй - бандитом. Увы, не все вышли живыми из тех оргий первой свободы. Возможно, во многом и сам Барыкин преждевременно ушел в мир иной из-за былого пьянства. Не повезло и страстной фанатке певца из Белгорода - красивой, дерзкой, смелой Елене Катуниной.

- Когда-то в свои 17 лет Лена, учащаяся одного из ПТУ нашего города, буквально бредила Барыкиным, - поделились ее знакомые. - Она даже внешне была на него похожа. Интересная брюнетка с ярко-зелеными глазами и ямочками на щеках. Получать знания Катунина не стремилась, хотя ее бабушка была учителем в центральной школе №4. В подростковом возрасте девушка связалась с плохой компанией. Начала курить и выпивать. Хотя в душе оставалась абсолютным ребенком: перед школьным выпускным продолжала играть в куклы.

По словам людей из окружения Елены, однажды через городской фан-клуб Барыкина она узнала о предстоящих гастролях артиста в Белгороде. И стала готовиться к встрече. Когда Александр увидел свое подобие в юбке, сразу пригласил ее не только на концерт, но и на гулянку в ресторане. Радостная Лена обратилась к школьной подруге, у которой отец работал за границей, и попросила одолжить фирменные шмотки. Та нарядила Катунину в новое платье в зеленую полоску из натурального шелка. Платье подчеркивало цвет глаз Лены. А вот начищать сапоги ей пришлось подсолнечным маслом. Лене очень хотелось, чтобы ее дешевая обувка из дерматина блестела, как бокалы с шампанским.

Женский след

Ночь в гостиничном номере с Барыкиным удалась. Только платье Катуниной оказалось порванным и залитым вином. Перед подругой было неудобно. Лена обещала достать ей билет на следующий концерт Барыкина, который, по словам музыканта, должен был состояться совсем скоро.

- Свой телефон Александр не оставил, но взял номер ее подруги - той, которая наряжала ее на свидание. Своего домашнего телефона у дочери шофера тогда, в 1988 году, не было, - уточнили наши собеседники и добавили, что мимолетное интимное внимание кумира невероятно окрылило Катунину. - Она даже попыталась прилежно учиться в своем ПТУ. Но желанного звонка от Барыкина так и не поступило. Когда градус отчаяния дошел до кипения, Лена попыталась свести счеты с жизнью. Но тогда ее удалось спасти.

Дальше события развивались стремительно. Лена укатила на Крайний Север, чтобы там начать новую жизнь. Родила сына. А через год с новорожденным вернулась в Белгород, к маме с папой. Родители приняли блудную дочь без упреков. А спустя еще год труп Лены нашли на городском пляже с множественными ножевыми ранениями. Убийство до сих пор не раскрыто. Участковый по этому району Михаил Попов сказал однокласснице погибшей Марине Дзюбенко, работающей дворником, что в гибели Лены просматривался некий женский след.

- Организовала убийство из мести девушка, у которой были деньги и связи. Не поделила с ней какого-то парня, - предположила Дзюбенко.

Чрезмерная жестокость

От Дзюбенко же мы узнали и подробности недавней кровавой смерти сына Лены - парикмахера Максима Катунина. Его вырастили родители матери. Но однажды, повздорив с дядькой, братом покойной матери, он съехал из дома. И поселился у 50-летнего бойфренда, который в результате его жестоко убил.

- Поводом для расправы стала банальная ревность, - сообщал сайт progorodsamara.ru. - Убийца приревновал своего любовника к другому мужчине и нанес несчастному несколько ножевых ранений в область груди. После чего начал яростно расчленять тело и извлекать из него все органы, для того чтобы избавиться от улик, но по какой-то причине бросил свою затею. Помимо зверского убийства, гей-мясник съел сердечную мышцу своего любимого. По словам представителей гей-тусовки в Белгороде, за расчленителем и раньше замечали чрезмерную жестокость к партнерам и до этого инцидента некоторым своим возлюбленным он также наносил ножевые ранения.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Белгородской области Елена Козырева сообщила «Экспресс газете»: «Убийца во всем признался и в настоящее время находится под стражей, в СИЗО. СК РФ ведет уголовное расследование. Скоро материалы будут переданы в суд».

Максима же похоронили рядом с матерью на городском кладбище Белгорода. Кто отец парня - неизвестно. Его мать это почему-то тщательно скрывала.

НАВЕРХ
Back