Убийца сына любовницы Барыкина съел его сердце

Александра Барыкина всегда тянуло на любовные отношения с непритязательными красотками из глубинки. Например, первой жене Галине он изменял с 19-летней Наташей Хлопцевой, с которой познакомился в Крыму. Давал там концерты, а Наталья работала официанткой на корабле. Привез ее в Москву, объявил, что уходит от Гали, потому что новая спутница забеременела. Но супруга Александра подключила свою властную маму и грозного отца. И артист отступил: уговорил Хлопцеву избавиться от ребенка, а сам вернулся в семью.

Подобных историй за годы активных гастролей у музыканта случилось немало. А его последней супругой стала высокая девушка из Брянска Нелли Власова. На момент знакомства ему было 53, а ей - 19. После женитьбы исполнитель хитов «Букет» и «Аэропорт» на какое-то время переехал на малую родину любимой. Он любил Центральную Россию и часто выступал в Тамбове, Воронеже, Курске, Орле…

Разумеется, в каждом городе его ждала армия фанаток, среди которых находились и «девочки на ночь». Нелли Барыкина в интервью рассказывала, что так все и было до их встречи.

Особенно на пике популярности музыканта - в конце 80-х - начале 90-х. В те лихие годы многие молодые люди предпочитали жить на полную катушку. Как недавно подметила актриса Юлия Ауг, во времена ее молодости каждая вторая была проституткой, а каждый второй - бандитом. Увы, не все вышли живыми из тех оргий первой свободы. Возможно, во многом и сам Барыкин преждевременно ушел в мир иной из-за былого пьянства. Не повезло и страстной фанатке певца из Белгорода - красивой, дерзкой, смелой Елене Катуниной.

- Когда-то в свои 17 лет Лена, учащаяся одного из ПТУ нашего города, буквально бредила Барыкиным, - поделились ее знакомые. - Она даже внешне была на него похожа. Интересная брюнетка с ярко-зелеными глазами и ямочками на щеках. Получать знания Катунина не стремилась, хотя ее бабушка была учителем в центральной школе №4. В подростковом возрасте девушка связалась с плохой компанией. Начала курить и выпивать. Хотя в душе оставалась абсолютным ребенком: перед школьным выпускным продолжала играть в куклы.