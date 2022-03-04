Не хотела звать отца, но его деньгами не побрезговала: подробности свадьбы дочери Иосифа Пригожина
Иосиф Пригожин рассказал, что его дочь все-таки вышла замуж. До этого ходили слухи, что церемония будет отменена.
Иосиф Пригожин рассказал, что его дочь все-таки вышла замуж. До этого ходили слухи, что церемония будет отменена.
В середине января Даная Пригожина сообщила радостную новость о грядущей свадьбе. Девушка решила выйти замуж за своего избранника Евгения, но сразу отметила, что церемония будет скромной. 3 марта важное событие состоялось. Об этом «СтарХиту» сообщил отец невесты.
«Она вышла замуж, но пока была только роспись. Праздновать свадьбу будем, когда ситуация стабилизируется», — говорит Иосиф Пригожин.
Продюсер не смог присутствовать на торжестве, но позвонил дочери и поздравил ее с важным событием. Также Пригожин отметил, что постоянно находится на связи с дочерью и очень счастлив за нее. На вопрос о подарке Иосиф ответил, что самое нужное для молодой семьи сейчас — это деньги, поэтому их они с Валерией и преподнесли.
Напомним, что Даная и ее избранник встречаются около двух лет. При этом девушка не афиширует отношения в социальных сетях и не публикует совместные снимки с возлюбленным. По мнению дочери продюсера, счастье любит тишину.
Раньше у Данаи были крайне напряженные отношения с папой. Девушка неоднократно жаловалась на равнодушие Иосифа Пригожина, но со временем семье удалось забыть про многие конфликты. Сейчас продюсер поддерживает контакт со всеми своими наследниками, не уставая подчеркивать, что любит их одинаково сильно.