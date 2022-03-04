Не хотела звать отца, но его деньгами не побрезговала: подробности свадьбы дочери Иосифа Пригожина

В середине января Даная Пригожина сообщила радостную новость о грядущей свадьбе. Девушка решила выйти замуж за своего избранника Евгения, но сразу отметила, что церемония будет скромной. 3 марта важное событие состоялось. Об этом «СтарХиту» сообщил отец невесты.

«Она вышла замуж, но пока была только роспись. Праздновать свадьбу будем, когда ситуация стабилизируется», — говорит Иосиф Пригожин.

ФОТО: Инстаграм

Продюсер не смог присутствовать на торжестве, но позвонил дочери и поздравил ее с важным событием. Также Пригожин отметил, что постоянно находится на связи с дочерью и очень счастлив за нее. На вопрос о подарке Иосиф ответил, что самое нужное для молодой семьи сейчас — это деньги, поэтому их они с Валерией и преподнесли.

Напомним, что Даная и ее избранник встречаются около двух лет. При этом девушка не афиширует отношения в социальных сетях и не публикует совместные снимки с возлюбленным. По мнению дочери продюсера, счастье любит тишину.