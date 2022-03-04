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Кристина Асмус о травле из-за «Текста»: мне сказали, что обольют кислотой

Кристина Асмус ФОТО: Инстаграм

Почти три года назад состоялся показ фильма «Текст» по роману Дмитрия Глуховского. Премьера вызвала большой общественный резонанс. Многих возмутила постельная сцена с участием еще замужней Кристины Асмус и Ивана Янковского.

Вскоре после премьеры «Текста» Кристина Асмус подверглась общественному осуждению. Каждый день она получала потоки хейтерских сообщений в соцсетях. Впрочем, страшнее оскорблений для актрисы были открытые угрозы расправы.

«Такой резонанс впервые, хотя постельные сцены были и до», — негодует Кристина. — Это была сумасшедшая травля. Мне впервые стало страшно за свою жизнь. После того как я пришла в театр, и мне написали в директ, во что я одета вплоть до цвета шарфика, сказав, мол, выйдешь — обольем тебя кислотой, я ходила с охранником».

Блондинка удивлена, почему люди видят разницы между постановкой и реальностью. Ведь сцена секса с Иваном Янковским была всего лишь актерской игрой. Кроме того, волна хейта обрушилась только на нее, а не на партнера. «Что так будет все жестко, я не ожидала. Угрожали моей маме, сестре. Издевались вообще над всеми моими близкими. Если у меня к тому моменту была сформирована хоть какая-то броня, то у них случались дикие срывы. У нас были конфронтации на эту тему», — говорила она.

Впрочем, несмотря на пережитый стресс, артистка рада, что смогла принять участие в таком знаковом проекте. «Его нарекли уже одним из самых заметных фильмов XXI века, значит все не зря. Ну и после этого на меня посыпались предложения. Респект от продюсеров, режиссеров, что я одна из самых смелых актрис. Кстати, в «Тексте» у меня была первая постельная сцена и такая! Господи!» — улыбалась актриса в программе «Кино в деталях» СТС.

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