Кристина Асмус о травле из-за «Текста»: мне сказали, что обольют кислотой

Вскоре после премьеры «Текста» Кристина Асмус подверглась общественному осуждению. Каждый день она получала потоки хейтерских сообщений в соцсетях. Впрочем, страшнее оскорблений для актрисы были открытые угрозы расправы.

«Такой резонанс впервые, хотя постельные сцены были и до», — негодует Кристина. — Это была сумасшедшая травля. Мне впервые стало страшно за свою жизнь. После того как я пришла в театр, и мне написали в директ, во что я одета вплоть до цвета шарфика, сказав, мол, выйдешь — обольем тебя кислотой, я ходила с охранником».

Блондинка удивлена, почему люди видят разницы между постановкой и реальностью. Ведь сцена секса с Иваном Янковским была всего лишь актерской игрой. Кроме того, волна хейта обрушилась только на нее, а не на партнера. «Что так будет все жестко, я не ожидала. Угрожали моей маме, сестре. Издевались вообще над всеми моими близкими. Если у меня к тому моменту была сформирована хоть какая-то броня, то у них случались дикие срывы. У нас были конфронтации на эту тему», — говорила она.