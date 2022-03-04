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Экс-звезда “Уральских пельменей” Юлия Михалкова предстала на фото в одних трусиках

Юлия Михалкова ФОТО: Instagram

Юлия Михалкова позировала на камеру в одних трусах, пишет Topnews.

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась секретом хорошего настроения с подписчиками. 38-летняя красотка регулярно обновляет контент в своем Instagram, выкладывая часто откровенные фото. Недавно артистка разместила эффектный кадр, представ перед подписчиками «без штанов, но в шляпе». 

В таком наряде телеведущая рассказала пользователям о секрете, позволяющем ей поддерживать хорошее настроение. «В связи с началом весны хочу поделиться с вами хорошим и очень простым упражнением, которое лично мне помогает поддерживать мимические мышцы лица в тонусе, а себя – в бодром расположении духа. Надо сильно-сильно растянуть уголки рта в разные стороны – как будто вы широко улыбаетесь. И сделать это быстро, в течение двух-трех секунд. Упражнение можно повторить два раза. Все! Так просто, полезно и доступно каждому», – порекомендовала звезда фолловерам.

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