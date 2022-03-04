Экс-звезда “Уральских пельменей” Юлия Михалкова предстала на фото в одних трусиках

В таком наряде телеведущая рассказала пользователям о секрете, позволяющем ей поддерживать хорошее настроение. «В связи с началом весны хочу поделиться с вами хорошим и очень простым упражнением, которое лично мне помогает поддерживать мимические мышцы лица в тонусе, а себя – в бодром расположении духа. Надо сильно-сильно растянуть уголки рта в разные стороны – как будто вы широко улыбаетесь. И сделать это быстро, в течение двух-трех секунд. Упражнение можно повторить два раза. Все! Так просто, полезно и доступно каждому», – порекомендовала звезда фолловерам.