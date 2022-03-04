Ольга Бузова и другие российские звезды переходят во «ВКонтакте» из-за сбоев в Instagram
Звезды российского шоу-бизнеса активно приглашают своих поклонников переходить на их аккаунты в социальной сети «ВКонтакте», пишет ФАН.
Звезды российского шоу-бизнеса активно приглашают своих поклонников переходить на их аккаунты в социальной сети «ВКонтакте», пишет ФАН.
Такой массовый переход российских знаменитостей в другую соцсеть связан с замедлением работы платформ Instagram и Facebook. Среди «первооткрывателей» «ВКонтакте» оказались Ольга Бузова, Юлианна Караулова, Владимир Маркони, Павел Воля и Карина Кросс. Они одни из первых вспомнили о своих профилях в социальной сети, куда теперь зовут всех своих подписчиков.
Примечательно, что за последнюю неделю во «ВКонтакте» наблюдается резкий рост активности пользователей. Средняя аудитория социальной сети выросла на 200 000 пользователей в день. Мониторинг различных сервисов платформы также активно увеличивается.