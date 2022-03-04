Хабиб отказался приезжать в Эстонию из-за возможного хейта

Накануне концерта в Таллинне Хабиб выставил в сторис объяснение на своей страничке в Instagram. Он извиняется перед поклонниками за отмену концерта. Артист и его команда считают, что в нынешней ситуации становится опасным проводить концерты исполнителям из России за границей.

"К сожалению, Хабиб отказался приехать в Эстонию и выступить, мотивируя это войной! Несмотря на то что с нашей стороны были выполнены все условия, также куплены билеты на транспорт. Мы пытались убедить артиста вчера и сегодня, что поклонники и простые люди не виноваты, что ему необходимо приехать, но - увы - он нас не услышал и предложил перенести концерт, от чего мы отказались. Переносить концерт не желаем, равно как и вводить в заблуждение наших клиентов и ждать у моря погоды. Переговорили с другими российскими артистами вчера и сегодня. Все артисты подтвердили свои выступления в нашем заведении, кроме Хабиба."