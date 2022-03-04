Хабиб отказался приезжать в Эстонию из-за возможного хейта

Популярный исполнитель из России Хабиб отказался приезжать и давать концерт в Таллинне, аргументируя свой шаг накалённой обстановкой общества и возможным хейтом. По словам организатора, растроенные юные фанаты звонили и в слезах спрашивали об отмене выступления.
Накануне концерта в Таллинне Хабиб выставил в сторис объяснение на своей страничке в Instagram. Он извиняется перед поклонниками за отмену концерта. Артист и его команда считают, что в нынешней ситуации становится опасным проводить концерты исполнителям из России за границей.
Вот, что именно написал Хабиб в Instagram:
Мы попросили прокомментировать ситуацию организатора мероприятия Юрия Метса:
"К сожалению, Хабиб отказался приехать в Эстонию и выступить, мотивируя это войной! Несмотря на то что с нашей стороны были выполнены все условия, также куплены билеты на транспорт. Мы пытались убедить артиста вчера и сегодня, что поклонники и простые люди не виноваты, что ему необходимо приехать, но - увы - он нас не услышал и предложил перенести концерт, от чего мы отказались. Переносить концерт не желаем, равно как и вводить в заблуждение наших клиентов и ждать у моря погоды. Переговорили с другими российскими артистами вчера и сегодня. Все артисты подтвердили свои выступления в нашем заведении, кроме Хабиба."
По словам организатора мероприятия, команда артиста долго спорила с ним. "Команда Хабиба опасается, что в связи с нынешней обстановкой в мире жители Эстонии могут быть враждебно настроены к российским исполнителям. Однако это не так, и только в одном Таллинне более 40% русскоязычных. Также я посоветовал поменьше смотреть новости" - добавил Юрий Метс.