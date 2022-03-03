Жительница Тарту предлагает кров беженцам: никогда не знаешь, когда нам самим может понадобиться помощь

Многим пришлось покинуть Украину, и многие из них нашли дорогу в Эстонию. Украинец, работающий в Тарту, чья жена недавно приехала в Эстонию с девятимесячным ребенком, – один из тех, кто сейчас должен найти новый дом для своей семьи. Лайне из Тарту (имя изменено) любезно согласилась сдать собственную квартиру.

Она и раньше протягивала беженцам руку помощи, но предыдущий опыт был не самым приятным: «Раньше я предлагала квартиру в аренду через программу помощи беженцам, но, к сожалению, прожив четыре года, эти люди разнесли квартиру».

Несмотря на неприятный опыт, Лайне предложила квартиру в аренду семье, приехавшей из Украины. Поскольку прежние жильцы нанесли немалый ущерб мебели, интерьеру и технике в квартире, жительница Тарту сделала семье предложение. «Если семья готова сделать ремонт за свой счет и по своему желанию, они могут жить в течение года только за коммунальные платежи. А если понравится, то через год можно подписать бессрочный договор», – говорит Лайне и добавляет, что квартиру они посмотрели и приняли предложение.

Почему жительница Тарту согласилась предоставить жилье беженцам?

«Во-первых, у меня связь с Украиной с детства, а во-вторых, мы никогда не знаем, когда нам самим может понадобиться помощь. Хотя первоначальный опыт был скорее из разряда того, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным, ведь очень многие отказываются сдавать свое жилье беженцам», – объясняет Лайне.

В то же время жительница Тарту знает, что если ей самой нужно будет покинуть Эстонию в подобной ситуации, в мире найдется немало людей, готовых принять ее и ее семью: «В нынешней ситуации приятно видеть, как простые люди во всем мире пытаются помочь тем, кто покинул или же остался в Украине. Я сама заводчица собак, и так много людей по всему миру предлагают шанс на жизнь беженцам с питомцами».