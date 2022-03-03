Ким Кардашьян и Канье Уэст официально развелись
Американская телезвезда Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст официально стали свободными. Суд вынес решение о досрочном расторжении брака 2 марта, пишет ФАН.
Американская телезвезда Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст официально стали свободными. Суд вынес решение о досрочном расторжении брака 2 марта, пишет ФАН.
Знаменитость объявила о расставании зимой прошлого года. Все это время, пока шел бракоразводный процесс, музыкант попытался помешать разводу. Угрозы рэпера сменялись на мольбы, однако Кардашьян оставалась непреклонной.
На суде выступила Кардашьян, которая призвала расторгнуть ее брак с музыкантом. А Уэст пропустил мероприятие. Его представлял адвокат, который не стал обжаловать итоги.
Музыканту и модели еще предстоит встретиться в суде, чтобы разделить совместно нажитое имущество. За время официальных отношений у артистов появились роскошная недвижимость и огромное состояние.
Канье Уэст хотел вернуться к Кардашьян, но та не приняла его. Рэпер успел закрутить несколько романов, но ни один из них не стал успешным. Одна из его пассий была копией экс-жены.