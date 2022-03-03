Ким Кардашьян и Канье Уэст официально развелись

Знаменитость объявила о расставании зимой прошлого года. Все это время, пока шел бракоразводный процесс, музыкант попытался помешать разводу. Угрозы рэпера сменялись на мольбы, однако Кардашьян оставалась непреклонной.

На суде выступила Кардашьян, которая призвала расторгнуть ее брак с музыкантом. А Уэст пропустил мероприятие. Его представлял адвокат, который не стал обжаловать итоги.

Музыканту и модели еще предстоит встретиться в суде, чтобы разделить совместно нажитое имущество. За время официальных отношений у артистов появились роскошная недвижимость и огромное состояние.