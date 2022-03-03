Звезда «Бандитского Петербурга» и «Убойной силы» умер в 50 лет
Не стало популярного артиста театра, кино и дубляжа Сергея Дьячкова. Актер скончался 2 марта в Санкт-Петербурге, сообщает eg.ru.
Не стало популярного артиста театра, кино и дубляжа Сергея Дьячкова. Актер скончался 2 марта в Санкт-Петербурге, сообщает eg.ru.
Первой печальную новость сообщила сестра Дьячкова Елена. Она разместила сообщение в социальных сетях. Позднее информацию подтвердили друзья и коллеги Сергея по театру. По предварительным данным, сердце 50-летнего артиста не выдержало осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Дата и место прощания с покойным пока что неизвестны.
Сергей Дьячков родился 7 августа 1971 года. В 1998-м он окончил СПбГАТИ (мастерская А. С. Шведерского). В то же самое время Сергей начал делать первые шаги в сфере дубляжа и вскоре добился больших успехов. Его голосом заговорили как мультипликационные герои, так и голливудские звезды. Наверное, наиболее известной работой Дьячкова как актера озвучки стал Тимон из «Короля Льва». Также зрители слышали голос актера в третьей части «Пиратов Карибского моря» (Джек Воробей), в «Медальоне» (Джеки Чан), в «Стражах галактики» (Йонду) и многих других лентах.