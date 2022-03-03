Чт, 3.03.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Звезда «Бандитского Петербурга» и «Убойной силы» умер в 50 лет

Сергей Дьячков ФОТО: Инстаграм

Не стало популярного артиста театра, кино и дубляжа Сергея Дьячкова. Актер скончался 2 марта в Санкт-Петербурге, сообщает eg.ru.

Первой печальную новость сообщила сестра Дьячкова Елена. Она разместила сообщение в социальных сетях. Позднее информацию подтвердили друзья и коллеги Сергея по театру. По предварительным данным, сердце 50-летнего артиста не выдержало осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Дата и место прощания с покойным пока что неизвестны.

Сергей Дьячков родился 7 августа 1971 года. В 1998-м он окончил СПбГАТИ (мастерская А. С. Шведерского). В то же самое время Сергей начал делать первые шаги в сфере дубляжа и вскоре добился больших успехов. Его голосом заговорили как мультипликационные герои, так и голливудские звезды. Наверное, наиболее известной работой Дьячкова как актера озвучки стал Тимон из «Короля Льва». Также зрители слышали голос актера в третьей части «Пиратов Карибского моря» (Джек Воробей), в «Медальоне» (Джеки Чан), в «Стражах галактики» (Йонду) и многих других лентах.

Параллельно Дьячков активно снимался в сериалах и кино. Зрители могут вспомнить его персонажей в таких нашумевших в свое время проектах, как «Бандитский Петербург», «Тайны следствия» и «Убойная сила». Одну из самых заметных ролей в то время Сергей сыграл в ленте «Морской узел» 2002 года, воплотив на экране образ главного героя. Находил артист время и для театра. В Санкт-Петербурге Дьячков выходил на сцену МДТ — Театра Европы. В последние годы артист служил в Русской антрепризе имени Андрея Миронова, которая находится на Петроградской стороне.
 
К слову, Сергей Дьячков пополнил и так немаленький список звезд «Бандитского Петербурга», которых уже нет в живых. За последние годы скончались многие артисты, которые играли в сериале Владимира Бортко: среди них Андрей Краско, Юрий Ароян, Лев Борисов и другие.
 
НАВЕРХ
Back