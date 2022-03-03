Звезда «Бандитского Петербурга» и «Убойной силы» умер в 50 лет

Параллельно Дьячков активно снимался в сериалах и кино. Зрители могут вспомнить его персонажей в таких нашумевших в свое время проектах, как «Бандитский Петербург», «Тайны следствия» и «Убойная сила». Одну из самых заметных ролей в то время Сергей сыграл в ленте «Морской узел» 2002 года, воплотив на экране образ главного героя. Находил артист время и для театра. В Санкт-Петербурге Дьячков выходил на сцену МДТ — Театра Европы. В последние годы артист служил в Русской антрепризе имени Андрея Миронова, которая находится на Петроградской стороне.