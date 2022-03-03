Наташа Королева выгнала из дома невестку-стриптизершу

Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко явно не в восторге от Мелиссы Волынкиной. Зато их единственный сын Архип Глушко настроен решительно. Он преподнес возлюбленной заветное колечко и привел ее жить на третий этаж родительского особняка. По просьбе Королевой и Тарзана девушка оставила развратные танцы у шеста, которыми неплохо зарабатывала, и стала визажистом.

А не так давно молодые съехали от родителей Архипа. В одном из интервью Королева заявляла, что своему сыну помогать материально не намерена, однако жилплощадь Архипу, который решил начать самостоятельную жизнь, по всей видимости, все же предоставила.

Но изгнанная невестка, похоже, не из тех, кто прощает обиды. Она нанесла удар по свекрови.

Поклонники с замиранием сердца больше года следят за романом 20-летнего сына Наташи Королевой и Сергея Глушко. Так случилось, что знаменитый стриптизер и певица неоднократно называл Мелиссу Волынкину лишь очередным увлечением своего единственного сына Архипа Глушко. Обоюдная неприязнь невестки к родителям ее возлюбленного не раз получала подтверждение.

На этот раз скромная чердачная стриптизерша решила уесть Королеву, в открытую говорящую о ней с пренебрежением. Для этого она выложила в блоге откровенное фото с Архипом. Парочка предстала на снимке полностью обнаженной.

Поклонники уверены, что таким образом изгнанная из дома в Крекшино Мелисса продемонстрировала артистке свою власть над ее наследником.