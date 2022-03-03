Украинцы продают на eBay российский танк?

В объявлении указано, что это подержанная, но приличная и рабочая военная машина. Машина не будет доставлена ​​покупателю по почте - ее можно будет забрать самостоятельно, приехав в Украину. Кроме того, выясняется, что средства от продажи танка пойдут на поддержку Украины.