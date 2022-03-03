Украинцы продают на eBay российский танк?
На торговой платформе eBay выставлен на продажу подержанный российский танк, пишет портал Elu24. Цена боевой машины составляет ровно 400 000 долларов США, или чуть более 360 000 евро.
На торговой платформе eBay выставлен на продажу подержанный российский танк, пишет портал Elu24. Цена боевой машины составляет ровно 400 000 долларов США, или чуть более 360 000 евро.
Хакерская группа Anonymous поделилась в Twitter скриншотом c глобальной товарной сети eBay, на которой продается российский танк. «Украинцы продают подержанные российские танки», — говорится в сообщении группировки.
В объявлении указано, что это подержанная, но приличная и рабочая военная машина. Машина не будет доставлена покупателю по почте - ее можно будет забрать самостоятельно, приехав в Украину. Кроме того, выясняется, что средства от продажи танка пойдут на поддержку Украины.
Война в Украине продолжается уже больше недели. Украинские солдаты за это время завладели несколькими российскими военными машинами. Утверждается, что большое количество российской военной техники, якобы брошенной русскими, просто стоит на обочинах дорог.
Ukrainians are selling used Russian Tanks on eBay pic.twitter.com/4vx2iq7lYP— Anonymous (@YourAnonNews) March 2, 2022