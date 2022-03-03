Шесть овощей, в которых вреда больше, чем пользы: объясняем за две минуты

Кто-то из-за этого уже составляет даже свои вредные диетологические советы, ну а мы вместе с диетологами решили разобраться, как обстоят дела на самом деле и правда ли, что некоторые овощи только кажутся полезными.

Баклажаны

Больше всего претензий к баклажанам возникает из-за соланина, который они производят в процессе роста: чем старше баклажан, тем больше в нем этого самого соланина. А это ядовитое вещество. Впрочем, съесть столько баклажанов, чтобы довести себя до отравления, у вас вряд ли получится. Тем не менее стоит проконсультироваться с врачом, если у вас есть колит, холецистит, камни в почках, обостренный артрит, низкий уровень железа или аллергия на пасленовые. И если вы не уверены в «возрасте» баклажана, купленного в магазине, перед приготовлением лучше срезать кожицу — в ней-то и находится больше всего соланина, пишет Woman.ru.

Картофель

Больше всего вопросов к картошке — из-за соланина и крахмала.

— Крахмал составляет 70–80% всех сухих веществ клубня, — говорит диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Если картофель долго хранится, часть крахмала распадается до глюкозы, фруктозы и других простых углеводов. При этом клубни имеют невысокую энергетическую ценность: 75 ккал на 100 г продукта. Если есть картошку ежедневно, даже за неделю можно набрать килограмм лишнего веса. Но здесь все индивидуально и зависит от профицита калорий у разных людей.

Помидоры

В одном качественном помидоре среднего размера может содержаться до трети суточной нормы витамина С, необходимый для нормального роста тканей витамин В, а в кожуре содержится флавоноид нарингенин, способный уменьшать воспаления. Но главная томатная ценность — ликопин.

— Это мощный антиоксидант, снижающий в том числе риск раковых и сердечных заболеваний, — говорит врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Больше всего его содержится в кожуре томатов. И чем краснее ягода, тем больше в ней концентрация ликопина. Кроме того, помидоры снижают уровень плохого холестерина, повышают эластичность стенок артерий и эффективны в профилактике раковых заболеваний.

Но искать одну только пользу в помидорах не стоит. Во-первых, того же ликопина наш организм способен переваривать до 22 мг в сутки (а это меньше 3 средних помидоров). Во-вторых, многое зависит от того, где выращены помидоры: в садовой теплице или в грунте с химическими удобрениями. Во втором случае вы рискуете получить больше нитратов и других вредных веществ, чем пользы. Также изредка у людей бывает индивидуальная непереносимость.

Консервированный зеленый горошек

Мало того, что сам по себе зеленый горошек может спровоцировать метеоризм у любого человека, так в консервированном в дело вступают еще соль и сахар — их в консервах слишком много. И такая еда не подойдет пациентам с заболеваниями поджелудочной железы. Также не стоит употреблять его, если у вас есть проблемы с ЖКТ (он может раздражать слизистые оболочки), подагра (высокое содержание кислот в консервированном зеленом горошке может ухудшить состояние), холецистит, гастрит и язва (чтобы избежать обострения).

В день, по мнению диетологов, достаточно 3–4 столовые ложки консервированного горошка. Если эти показатели превысить, можно заработать сильное газообразование (из-за обилия пурина), угнетение выработки ферментов и жировую дистрофию печени.

Свекла

— Свекла, несмотря на много положительных свойств (улучшает пищеварение, снижает уровень «плохого» холестерина в крови), может нанести вред организму, — говорит Ирина Бородина. — Не стоит увлекаться ни сырой, ни вареной свёклой при гастрите с повышенной кислотностью, так как она способна еще больше повышать кислотность желудка. Также свёкла содержит большое количество оксалата кальция, поэтому следует осторожно ее употреблять пациентам с мочекаменной болезнью.

Проходите мимо капусты, если у вас нарушена работа ЖКТ, есть заболевания щитовидной железы, обострение или воспаление язвы. У людей с нарушенной функцией поджелудочной железы и дефицитом ферментов свежая капуста вызовет жестокий метеоризм, дискомфорт и боли в кишечнике. А если у вас метеоризм, вздутие живота, болевые ощущения, понятно, что лучше не есть квашеную капусту.