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Андрей Данилко тайно приезжал в Россию ради концертов на Рублевке

Верка Сердючка. ФОТО: Sindeyev Vladimir / COVI

Артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, тайно давал в России концерты для олигархов. За одно выступление певец мог заработать от 65 до 80 тысяч евро.

Данилко заявил об уходе со сцены в 2018 году. Из-за тяжелого графика у него начались проблемы со здоровьем и пропал интерес к выступлениям. Однако артист оставил для себя возможность зарабатывать и приезжал на частные мероприятия.

Так, ему удалось неоднократно выступить в России, сообщает «Словодел».

«Андрей Данилко точно приезжал в Россию несколько раз. Образ Верки Сердючки любят у нас в стране и при возможности заказывают его выступления. А то, что о них не знает широкая общественность, так это вполне логично. Такие концерты делаются в частном порядке, для ограниченного количества зрителей. Очень богатых людей, а все мы знаем эти места: Рублевка и так далее»,

— заявил партнер одного из концертных агентств.

Поездки удавалось скрыть от глаз общественности и прессы благодаря передвижению на поезде.

«За пандемию Данилко точно был в России, даже в последний год. Обычно он с группой приезжает на поезде, поэтому визит проходит тихо»,

— объяснил Кирилл Чибисов для Woman.ru.

При этом сам артист говорил, что не выступает в России и ждет, когда закончится коронавирус, а отношения между странами наладятся.

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