Андрей Данилко тайно приезжал в Россию ради концертов на Рублевке

«Андрей Данилко точно приезжал в Россию несколько раз. Образ Верки Сердючки любят у нас в стране и при возможности заказывают его выступления. А то, что о них не знает широкая общественность, так это вполне логично. Такие концерты делаются в частном порядке, для ограниченного количества зрителей. Очень богатых людей, а все мы знаем эти места: Рублевка и так далее»,