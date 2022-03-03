Андрей Данилко тайно приезжал в Россию ради концертов на Рублевке
Артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, тайно давал в России концерты для олигархов. За одно выступление певец мог заработать от 65 до 80 тысяч евро.
Артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, тайно давал в России концерты для олигархов. За одно выступление певец мог заработать от 65 до 80 тысяч евро.
Данилко заявил об уходе со сцены в 2018 году. Из-за тяжелого графика у него начались проблемы со здоровьем и пропал интерес к выступлениям. Однако артист оставил для себя возможность зарабатывать и приезжал на частные мероприятия.
Так, ему удалось неоднократно выступить в России, сообщает «Словодел».
«Андрей Данилко точно приезжал в Россию несколько раз. Образ Верки Сердючки любят у нас в стране и при возможности заказывают его выступления. А то, что о них не знает широкая общественность, так это вполне логично. Такие концерты делаются в частном порядке, для ограниченного количества зрителей. Очень богатых людей, а все мы знаем эти места: Рублевка и так далее»,
— заявил партнер одного из концертных агентств.
Поездки удавалось скрыть от глаз общественности и прессы благодаря передвижению на поезде.
— объяснил Кирилл Чибисов для Woman.ru.
При этом сам артист говорил, что не выступает в России и ждет, когда закончится коронавирус, а отношения между странами наладятся.