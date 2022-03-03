Крупногабаритные отходы: куда их можно выбросить

Крупногабаритные отходы — это отходы, которые нельзя помещать в контейнер из-за их веса или объема. «К ним относятся предметы мебели, ковры, матрасы, карнизы, зеркала, крупногабаритные игрушки, а в зимнее время — сломанные лыжи и санки. Важно помнить, что место крупногабаритных отходов — не в мусорном ведре среди обычного мусора или рядом с общественными пунктами приема упаковки, к этим видам мусора применяются разные правила», — сказала главный специалист отдела экономики замкнутого цикла Таллиннского стратегического центра Лийза Вахтрамаа. Для вывоза они должны быть размещены рядом с мусорным контейнером или в другом месте, согласованном с квартирным товариществом, пишет Pealinn.

Вывоз крупногабаритных отходов охватывается услугой вывоза отходов во всех районах Таллинна. Вывоз крупногабаритных отходов можно заказать через предприятие по вывозу мусора, обслуживающее ваш район, и оплатить услугу согласно прейскуранту. В некоторых товариществах установлен определенный день для сбора крупногабаритных отходов, или член товарищества при необходимости самостоятельно заказывает вывоз крупногабаритных отходов.

Крупногабаритные отходы можно складировать для вывоза согласно действующим в квартирном товариществе правилам (например, в определенный день для сбора крупногабаритных отходов, или каждый член квартирного товарищества заказывает вывоз самостоятельно) рядом с контейнерами для мусора или в согласованном месте, а перевозчик отходов обязан вывезти крупногабаритный мусор не позднее чем в течение трех дней с момента поступления заказа. Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется только на основании представленного заказа. «Без согласования крупногабаритные отходы нельзя нигде оставлять», — сказала Вахтрамаа. Крупногабаритные отходы, собранные в рамках организованного вывоза отходов, передаются на сортировочную станцию AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus в Йыэляхтме и в Таллиннский центр управления отходами AS Ragn-Sells (адрес Суур-Сыямяэ, 33).

Организаторов услуг по вывозу отходов в Таллинне можно найти на сайте города.

Люди не знают, что именно классифицировать как крупногабаритные отходы. «Жители часто ставят старый унитаз рядом с контейнерами для мусора во дворе, хотя на самом деле это строительный мусор, место которому — на станции по приему отходов», — сказала Вахтрамаа. Однако, если у жителей осталась мебель в хорошем состоянии или исправная техника, то совершенно бесплатно можно вызвать фургон Центра повторного использования (Uuskasutuskeskus), написав по адресу kaubik@uuskasutus.ee. «Пригодную для использования мебель можно бесплатно сдать на станции по приему отходов. За сломанную мебель на станции по сбору отходов нужно платить в соответствии с прейскурантом», — добавила Вахтрамаа.

Крупногабаритными отходами не считаются: