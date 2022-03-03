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Белокурая смуглянка: как выглядит дочь Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой

Анна Курникова ФОТО: SCANPIX

Поклонники звездной пары российской теннисистки Анны Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиаса спорят, на кого из родителей больше похожи их дети. Сходятся только в одном мнении - четырехлетняя Люси как две капли воды похожа на папу. Девочке со смуглой кожей, карими глазами и белокурыми локонами длинных волос будто досталось самое лучшее от мамы и папы.

На своей странице в Instagram Курникова публиковала фотографии детей в дни их рождения. На снимках Люси изображена на детской площадке в нарядной пышной юбке цвета радуги, а также в своей комнате во время игры. Под этими кадрами пользователи оставили сотни восторженных комментариев, и все как один умиляются сходству девочки с красавцем папой, называют Люсечкой Энрикеевной.

Многие фанаты знаменитой пары отметили и внешность сына знаменитостей Николаса. Мальчик, считают многие пользователи, больше черт унаследовал у мамы. У него тоже русые волосы, а еще светлые глаза, как и у Курниковой. Нико и Люси — двойняшки. Они родились 16 декабря 2017 года. У малышей есть младшая сестренка Мэри, голубоглазая девочка появилась на свет в канун Нового года в 2020-м.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова уже больше 20 лет счастливы в отношениях. Познакомились на съемках клипа на песню Escape - спортсменка играла в нем возлюбленную артиста, а вскоре стала ей в реальной жизни. Однако несмотря на давно проверенные чувства и троих общих детей, звезды по-прежнему не женаты. Иглесиас очень популярен на родине своей избранницы, часто бывает в России и даже пытается общаться с поклонницами по-русски. Фанаты все еще надеются, что когда-нибудь их кумиры сыграют красивую свадьбу.

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