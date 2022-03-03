Белокурая смуглянка: как выглядит дочь Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой

На своей странице в Instagram Курникова публиковала фотографии детей в дни их рождения. На снимках Люси изображена на детской площадке в нарядной пышной юбке цвета радуги, а также в своей комнате во время игры. Под этими кадрами пользователи оставили сотни восторженных комментариев, и все как один умиляются сходству девочки с красавцем папой, называют Люсечкой Энрикеевной.

Многие фанаты знаменитой пары отметили и внешность сына знаменитостей Николаса. Мальчик, считают многие пользователи, больше черт унаследовал у мамы. У него тоже русые волосы, а еще светлые глаза, как и у Курниковой. Нико и Люси — двойняшки. Они родились 16 декабря 2017 года. У малышей есть младшая сестренка Мэри, голубоглазая девочка появилась на свет в канун Нового года в 2020-м.